وفاة لاعب سوداني في وسط الملعب أثناء مباراة لفريقه

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كشفت صحيفة السوداني أن لاعبًا سودانيًا، توفي مساء أمس الثلاثاء، أثناء مباراة لفريقه ضمن دوري الدرجة الثانية، إثر إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية.
وبحسب الصحيفة، سقط لاعب فريق الثورة بورتسودان، سليمان محمد أثناء مباراة لفريقه في استاد بورتسودان أثناء مباراة ضمن دوري الدرجة الثانية أمام فريق الميناء، وتوفي في الحال.
وأكدت مصادر طبية أن سبب الوفاة هبوط في الدورة الدموية.
ولفتت الصحيفة إلى أن اللاعب طالب يدرس الهندسة في جامعة البحر الأحمر، وهو من أبناء مدينة القضارف شرق السودان.