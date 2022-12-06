وفاة مواطن سعودي إثر انقلاب مركبته بالكويت

مشاهير في الإعلام ومخاوف من إقصاء ذوي الخبرة والكفاءة الحديث عن أسهم الشركات عقوبته السجن أو الغرامة لبنانية متفاجئة من السعوديين : غلبتونا ما بتناموا أمير تبوك يهدي أصغر متطوع قلمه الخاص جيسيكا ألبا: السعودية بلد رائع وشعبها ودود جزيرة سندالة .. وجهة ساحرة وتجربة عالمية في الضيافة والترفيه مليونيات الإبل تقود لاعب سلة أمريكي لمهرجان الملك عبدالعزيز بدء الحالة المطرية السابعة في 4 مناطق وزير الشؤون الإسلامية: منابر الجمعة كانت لمن لا منبر له المملكة ضمن أفضل أسواق السينما العالمية
توفي سعودي إثر حادث انقلاب مركبته الرباعية على طريق الصبية بالكويت، وذلك وسط ما تشهده البلاد من هطول للأمطار الغزيرة.
وحسب ما ذكرته صحيفة “الراي” الكويتية، ورد بلاغ يفيد بانقلاب سيارة رباعية على طريق الصبية، وعند انتقال دورية المرور والإسعاف تبين أن قائد السيارة، سعودي الجنسية، وقد توفي.
وكانت الكويت، شهدت اليوم الثلاثاء، هطولًا للأمطار الغزيرة على معظم المناطق، إذ تجمعت المياه في عدد من الشوارع والطرقات فضلًا عن جريان السيول بمناطق أخرى.
وتوقع مراقب التنبؤات الجوية بإدارة الأرصاد الجوية عبدالعزيز القراوي، استمرار هطول الأمطار في البلاد حتى الساعات الأخيرة من نهار غدٍ الأربعاء، مع فرص لتساقط البرد مصحوبة برياح نشيطة السرعة على أن تتحسن الأحوال الجوية صباح بعد غد الخميس، وفقًا لما نقلته صحيفة “الأنباء” الكويتية.
من جانبها، أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، إغلاق عدد من الطرق جراء الأمطار منها طريق الملك فهد مدخل بيروت باتجاه المدينة، طريق الجهراء بعد منطقة الجهراء مع طريق الغزالي باتجاه سيتي سنتر، وشارع السناتر بالعاصمة.