وفاة مواطن سعودي إثر انقلاب مركبته بالكويت

توفي سعودي إثر حادث انقلاب مركبته الرباعية على طريق الصبية بالكويت، وذلك وسط ما تشهده البلاد من هطول للأمطار الغزيرة.

انقلاب المركبة

وحسب ما ذكرته صحيفة “الراي” الكويتية، ورد بلاغ يفيد بانقلاب سيارة رباعية على طريق الصبية، وعند انتقال دورية المرور والإسعاف تبين أن قائد السيارة، سعودي الجنسية، وقد توفي.

أمطار غزيرة

وكانت الكويت، شهدت اليوم الثلاثاء، هطولًا للأمطار الغزيرة على معظم المناطق، إذ تجمعت المياه في عدد من الشوارع والطرقات فضلًا عن جريان السيول بمناطق أخرى.

وتوقع مراقب التنبؤات الجوية بإدارة الأرصاد الجوية عبدالعزيز القراوي، استمرار هطول الأمطار في البلاد حتى الساعات الأخيرة من نهار غدٍ الأربعاء، مع فرص لتساقط البرد مصحوبة برياح نشيطة السرعة على أن تتحسن الأحوال الجوية صباح بعد غد الخميس، وفقًا لما نقلته صحيفة “الأنباء” الكويتية.

من جانبها، أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، إغلاق عدد من الطرق جراء الأمطار منها طريق الملك فهد مدخل بيروت باتجاه المدينة، طريق الجهراء بعد منطقة الجهراء مع طريق الغزالي باتجاه سيتي سنتر، وشارع السناتر بالعاصمة.