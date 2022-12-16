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وفاة مواطن وإنقاذ آخر احتجزت مركبتهما في سيل وادي جرية

2022-12-16 الساعة 12:09
وفاة مواطن وإنقاذ آخر احتجزت مركبتهما في سيل وادي جرية
المواطن - فريق التحرير

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باشرت فرق الدفاع المدني في المجاردة، بلاغًا عن احتجاز شخصين في سيل وادي جرية.

تم إنقاذ أحدهما

وكشف الدفاع المدني، في تغريدة على موقع تويتر، أنه تم نقل أحدهما إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية، والآخر تم العثور عليه بعد أن جرفه السيل وهو في حالة وفاة- رحمه الله.

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ودعت المديرية العامة للدفاع المدني، إلى توخي الحيطة والحذر وتجنب الاقتراب من أماكن جريان السيول والمخاطر المحتملة من نواتج الأمطار، كالمستنقعات المائية وعدم التنزه حولها أو السباحة فيها، لما تشكله من خطورة، مع أهمية تفعيل دور الأسرة التوعوي في المحافظة على سلامة الأطفال وإبعادهم عن المواقع الخطرة.

اختيار الأماكن الآمنة

وأكدت المديرية، أهمية اختيار الأماكن الآمنة والمناسبة أثناء الرحلات البرية بعيدًا عن الأودية والشعاب والمناطق المنخفضة، والتهوية المناسبة في الأماكن المغلقة عند إشعال الفحم للوقاية من الاختناق بغاز أول أكسيد الكربون، والحرص على إطفاء النار قبل النوم، وتوفير طفاية حريق مناسبة أثناء الرحلة، مع ضرورة إبلاغ الأقرباء أو الأصدقاء بالوجهة المقصودة وتوقيت العودة.

 

 

 

 

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