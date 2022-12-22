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تقارير متزايدة عن المرض الخطير

وفيات وإصابات كورونا بالصين ترعب العالم مجددًا

2022-12-22 الساعة 1:40
وفيات وإصابات كورونا بالصين ترعب العالم مجددًا
المواطن - فريق التحرير

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عبرت منظمة الصحة العالمية في جنيف، عن قلقها البالغ إزاء تطورات وباء كوفيد- 19 في الصين، ودعت إلى تعزيز وتيرة حملات التطعيم ضد الفيروس.

قلق بالغ

وأفاد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس قائلًا: تشعر منظمة الصحة العالمية بقلق بالغ تجاه تطور الوضع في الصين، في ظل التقارير المتزايدة عن المرض الخطير.

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وأردف مايك ريان، المدير التنفيذي لبرنامج المنظمة للطوارئ الصحية، أن الأعداد الحقيقية للمرضى والوفيات قد تكون أكثر بكثير من تلك المسجلة.

ولفت إلى أن هذا ليس متعمدًا أو مضللًا، لكن جمع البيانات على أساس يومي أمر صعب عندما تتعرض الأنظمة الصحية لضغوط واسعة.

انتقاد للصين

وأضاف أن الصين تحتاج إلى تعلم كيفية جمع مثل هذه البيانات بمزيد من الدقة والسرعة.

وانتقد ريان سياسة الصين في تسجيل وفيات كورونا بناء على عدد المرضى المتوفين بسبب الالتهاب الرئوي أو الفشل التنفسي بعد الإصابة بالعدوى فقط.

ولفت إلى أن حصر التعريف سيؤدي إلى إساءة تقدير كبيرة لحصيلة الوفيات الحقيقية.

السبب الحقيقي

وألغت الصين فجأة محاولتها وقف جميع حالات العدوى بكوفيد عن طريق عمليات الإغلاق الصارمة، والحجر الصحي الإجباري، والفحوص الجماعية وتتبع المخالطين للحالات، بداية من السابع من ديسمبر الجاري.

وتم تبرير الإلغاء بحقيقة أن حالات العدوى بالسلالات الجديدة المتحورة من سلالة أوميكرون ليست بقوة الفيروس الأصلي.

ويفترض مراقبون صينيون أن الاحتجاجات المتنامية ضد الإجراءات الصارمة هي السبب الحقيقي للإلغاء.

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