وقف دعم واتساب لـ 49 هاتفًا من 31 ديسمبر

أعلنت شركة واتساب توقف تطبيقها عن العمل لدى الملايين من مستخدمي الهواتف الذكية بداية من 31 ديسمبر.

ومن جهته، أوضح المتحدث باسم الواتساب أن سبب وقف التطبيقات لمواكبة أحدث التطورات في التكنولوجيا، حيث سيتم وقف دعم أنظمة التشغيل الأقدم بشكل روتيني لتوجيه الموارد لدعم أحدث الأنظمة.

وتابع أنه في حال التوقف عن “دعم نظام التشغيل الخاص بك، سيتم إخطارك وتذكيرك عدة مرات لترقية جهازك لمواصلة استخدام واتساب”، بحسب ما ذكر موقع “نيوز واير” الإخباري الهندي.

ومن المقرر أن يتوقف التطبيق عن دعم 49 طرازًا مختلفًا من الهواتف القديمة بعضها من العلامات التجارية الشهيرة، بما في ذلك “آبل” و”سامسونج” و”هواوي”

ماذا يعني؟

وهذا لا يعني أن “واتساب” سيتوقف عن العمل تمامًا على الأجهزة القديمة، بل لن يقوم المطورون بإصدار تحديثات منتظمة بعد الآن، بمعنى أن الأخطاء أو المشكلات الأخرى، التي تظهر على هذه الأجهزة، لن يتم إصلاحها بعد الآن، وغالبًا يتوقف التطبيق عن العمل نهائيًا بعد فترة وجيزة.

أنظمة حديثة

وتوصي شركة “واتساب” بأن يكون لدى مستخدمي “آبل” نظام iOS 9 وما فوق، بينما يتطلب أندرويد تثبيت الإصدار 4.3 والإصدارات الأحدث، للاستمرار في تلقي الدعم.

هواتف لن يدعمها واتساب

وهذه قائمة الهواتف التي لن يدعمها “واتساب”:

iPhone 5

iPhone 5C

Archos 53 Platinum

Grand S Flex ZTE

Grand X Quad V987 ZTE

HTC Desire 500

Huawei Ascend D

Huawei Ascend D1

Huawei Ascend D2

Huawei Ascend G740

Huawei Ascend Mate

Huawei Ascend P1

Quad XL

Lenovo A820

LG Enact

LG Lucid 2

LG Optimus 4X HD

LG Optimus F3

LG Optimus F3Q

LG Optimus F5

LG Optimus F6

LG Optimus F7

LG Optimus L2 II

LG Optimus L3 II

LG Optimus L3 II Dual

LG Optimus L4 II

LG Optimus L4 II Dual

LG Optimus L5

LG Optimus L5 II

LG Optimus L5 II Dual

LG Optimus L7

LG Optimus L7 II

LG Optimus L7 II Dual

LG Optimus Nitro HD

Memo ZTE V956

Samsung Galaxy Ace 2

Samsung Galaxy Core

Samsung Galaxy S2

Samsung Galaxy S3 Mini

Samsung Galaxy Trend II

Samsung Galaxy Trend Lite

Samsung Galaxy Xcover 2

Sony Xperia Arc S

Sony Xperia miro

Sony Xperia Neo L

Wiko Cink Five

Wiko Darknight ZT