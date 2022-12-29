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لمواكبة أحدث التطورات في التكنولوجيا

وقف دعم واتساب لـ 49 هاتفًا من 31 ديسمبر

2022-12-29 الساعة 4:40
وقف دعم واتساب لـ 49 هاتفًا من 31 ديسمبر
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت شركة واتساب توقف تطبيقها عن العمل لدى الملايين من مستخدمي الهواتف الذكية بداية من 31 ديسمبر.

ومن جهته، أوضح المتحدث باسم الواتساب أن سبب وقف التطبيقات لمواكبة أحدث التطورات في التكنولوجيا، حيث سيتم وقف دعم أنظمة التشغيل الأقدم بشكل روتيني لتوجيه الموارد لدعم أحدث الأنظمة.

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وتابع أنه في حال التوقف عن “دعم نظام التشغيل الخاص بك، سيتم إخطارك وتذكيرك عدة مرات لترقية جهازك لمواصلة استخدام واتساب”، بحسب ما ذكر موقع “نيوز واير” الإخباري الهندي.

ومن المقرر أن يتوقف التطبيق عن دعم 49 طرازًا مختلفًا من الهواتف القديمة بعضها من العلامات التجارية الشهيرة، بما في ذلك “آبل” و”سامسونج” و”هواوي”

ماذا يعني؟

وهذا لا يعني أن “واتساب” سيتوقف عن العمل تمامًا على الأجهزة القديمة، بل لن يقوم المطورون بإصدار تحديثات منتظمة بعد الآن، بمعنى أن الأخطاء أو المشكلات الأخرى، التي تظهر على هذه الأجهزة، لن يتم إصلاحها بعد الآن، وغالبًا يتوقف التطبيق عن العمل نهائيًا بعد فترة وجيزة.

أنظمة حديثة

وتوصي شركة “واتساب” بأن يكون لدى مستخدمي “آبل” نظام iOS 9 وما فوق، بينما يتطلب أندرويد تثبيت الإصدار 4.3 والإصدارات الأحدث، للاستمرار في تلقي الدعم.

هواتف لن يدعمها واتساب

وهذه قائمة الهواتف التي لن يدعمها “واتساب”:

 

iPhone 5

 

iPhone 5C

 

Archos 53 Platinum

 

Grand S Flex ZTE

 

Grand X Quad V987 ZTE

 

HTC Desire 500

 

Huawei Ascend D

 

Huawei Ascend D1

 

Huawei Ascend D2

 

Huawei Ascend G740

 

Huawei Ascend Mate

 

Huawei Ascend P1

 

Quad XL

 

Lenovo A820

 

LG Enact

 

LG Lucid 2

 

LG Optimus 4X HD

 

LG Optimus F3

 

LG Optimus F3Q

 

LG Optimus F5

 

LG Optimus F6

 

LG Optimus F7

 

LG Optimus L2 II

 

LG Optimus L3 II

 

LG Optimus L3 II Dual

 

LG Optimus L4 II

 

LG Optimus L4 II Dual

 

LG Optimus L5

 

LG Optimus L5 II

 

LG Optimus L5 II Dual

 

LG Optimus L7

 

LG Optimus L7 II

 

LG Optimus L7 II Dual

 

LG Optimus Nitro HD

 

Memo ZTE V956

 

Samsung Galaxy Ace 2

 

Samsung Galaxy Core

 

Samsung Galaxy S2

 

Samsung Galaxy S3 Mini

 

Samsung Galaxy Trend II

 

Samsung Galaxy Trend Lite

 

Samsung Galaxy Xcover 2

 

Sony Xperia Arc S

 

Sony Xperia miro

 

Sony Xperia Neo L

 

Wiko Cink Five

 

Wiko Darknight ZT

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