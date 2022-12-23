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أخلت الشرطة المنطقة وقبضت على مشتبه به

قتلى ومصابون عقب حادث إطلاق نار وسط باريس 

2022-12-23 الساعة 2:47
قتلى ومصابون عقب حادث إطلاق نار وسط باريس 
المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

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قُتل شخصان وأصيب عدد آخر بينهما مصابان في حالة خطيرة جراء إطلاق أعيرة نارية في المنطقة العاشرة وسط العاصمة الفرنسية باريس.

بدورها أعلنت قناة بي إف إم التلفزيونية الفرنسية، اليوم الجمعة، بأن عدة أشخاص أصيبوا بجروح وأن الشرطة ألقت القبض على المسلح المشتبه به.

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وقالت شرطة باريس في تغريدة على موقع تويتر إن هناك عملية تمشيط جارية وطالبت الجمهور بتجنب المنطقة التي وقع بها الحادث وهي الدائرة العاشرة.

عدد الإصابات 

وبحسب التقارير المتداولة، فقد وقع 6 جرحى أحدهم في حالة حرجة جراء حادث إطلاق النار في الدائرة العاشرة بباريس.

وقوع إصابات عقب حادث إطلاق نار في وسط باريس 

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