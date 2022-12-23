وكالة أمريكية: السعودية ومصر مراكز طاقة جديدة للسيارات الكهربائية

قالت وكالة Voice of America، إن السعودية ومصر يطرحان أنفسهما حاليًا كمراكز طاقة جديدة في مجال السيارات الكهربائية، مضيفة أن المصنعين في البلدين يشهدون أشكالًا جديدة من الدعم الحكومي والشراكات القائمة على التكنولوجيا مع شركات السيارات الدولية.

أكثر الأهداف طموحًا في السعودية

ترتبط المنطقة ارتباطًا وثيقًا بالوقود الأحفوري، لكن السعودية في إطار رؤية 2030 تسعى لتنويع المصادر وتمتلك طموحات كبيرة في مجال الطاقة المتجددة.

وقال التقرير: وضعت المملكة، أكبر مصدر للنفط في العالم، أكثر الأهداف طموحًا لتصنيع السيارات الكهربائية، حيث أطلق ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الشهر الماضي، أول علامة تجارية سعودية للسيارات الكهربائية وهي Ceer.

ويتم حاليًا تصميم وتصنيع وبيع سيارات السيدان والمركبات الرياضية متعددة الاستخدامات، ويستهدف المنتج المستهلكين في المملكة والشرق الأوسط.

وCeer هو مشروع مشترك بين صندوق الاستثمارات العامة وتكتل التصنيع الصيني Foxconn والذي سيترخص تكنولوجيا المكونات من BMW.

وقال الشريك الرئيسي في مجال السفر والنقل في شركة آرثر دي ليتل، جوزيف سالم: يضع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان تطورات الطاقة والنقل في قلب الرؤية السعودية، ولهذا السبب وضع شركة Ceer تحت جناح صندوق الاستثمارات العامة.

وتهدف السعودية إلى تصنيع أكثر من 150 ألف سيارة كهربائية سنويًا بحلول عام 2026.

كما تعمل شركة جوزيف سالم مع المسؤولين السعوديين لتنفيذ سياسات تحفز استبدال أسطول تهيمن عليه سيارات وحافلات ذات محرك احتراق داخلي بمركبات كهربائية.

خطط مصر في مجال السيارات الكهربائية

في يناير الماضي، تحدث الرئيس عبدالفتاح السيسي في منتدى شباب العالم في شرم الشيخ قائلًا إنه ملتزم شخصيًا برؤية السيارات الكهربائية التي تُصنع في مصر.

وقال السيسي: تحركنا بسرعة لإقامة شراكة مع العديد من الشركات لإنتاج السيارات الكهربائية في مصر.

ولفتت الوكالة الأمريكية إلى أنه ابتداء من عام 2023 ستنتج مصر أول سيارة كهربائية مصرية وفقًا للخطط المعلن عنها، وفي هذا الإطار، أعلن وزير قطاع الأعمال، هشام توفيق أن شركة النصر للسيارات المملوكة للدولة تتفاوض مع مصنعي السيارات الصينيين للوفاء بالتوجيه الرئاسي.

وفي الوقت نفسه، فإنه في القطاع الخاص في البلاد، تقوم جنرال موتورز وشريكتها في مصر شركة المنصور للسيارات ببناء منشأة لطرح سيارة كاديلاك الرياضية متعددة الاستخدامات الفاخرة متوسطة الحجم Lyriq، في مصر بحلول نهاية العام المقبل.

خطوات ملحوظة في مصر

وبحسب VOA، فإنه في الفترة التي تسبق استضافة مؤتمر المناخ COP 27، قطعت مصر خطوات ملحوظة في بناء شبكة من محطات الشحن السريع بالتيار المستمر التي يتطلبها أسطول السيارات الكهربائية.

وتعمل شركة إنفينيتي باور، وهي مشروع مشترك بين شركة إنفينيتي إنرجي المصرية وشركة مصدر الإماراتية، بالفعل حول بناء 440 نقطة شحن في جميع أنحاء مصر.

ومن المتوقع رؤية ما يصل إلى سبعة آلاف مركبة كهربائية إضافية على الطريق في عام 2023، بزيادة سنوية قدرها 10%.

كما سبق وأن أعلنت وزارة الإنتاج الحربي المصرية بالتعاون مع إحدى شركات القطاع الخاص MCV، توريد وتصنيع 100 أتوبيس أُطلق عليهم اسم SETIBUS يعمل بالكهرباء لصالح الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة، وذلك بنسبة تصنيع محلى تصل إلى 60%.

وتم استخدام هذه الأتوبيسات الكهربائية خلال استضافة مصر لمؤتمر المناخ لانتقالات الضيوف والمشاركين بالمؤتمر وأثبتت كفاءة عالية أثناء ظروف التشغيل.