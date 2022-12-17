وكالة إيطالية: العلا وجهة السياح الإيطاليين المفضلة

قالت وكالة Agenzia Nova الإيطالية، إنه في هذا العام، اختار المزيد من الإيطاليين السعودية كوجهة لقضاء عطلتهم، وكانت أكثر الأماكن المفضلة لديهم هي العلا.

وتابعت أنه في المقابل، كانت إيطاليا من بين أكبر خمس دول منشأ للسياح الذين اختاروا المملكة.

نمو مطرد

وأضاف التقرير: شهدت السياحة الإيطالية في المملكة نموًا مطردًا، وباتت العلا، بعجائبها الأثرية، هي الوجهة المفضلة للسياح الإيطاليين، تليها الرياض وجدة، اللتان تحملان مراكزهما التاريخية جاذبية واضحة للإيطاليين.

الواقع أفضل من التوقعات

وقالت إليونورا بيرتوزي، إحدى أوائل منظمات الرحلات السياحية الإيطالية للسعودية: يقول جميع السياح الإيطاليين عندما يعودون إلى الوطن إنهم كانوا متحمسين بشكل مفاجئ ولا يصدق من تجربتهم في السعودية.

وتابعت: قبل الدخول والانغماس في المملكة، يتوقع السياح الإيطاليون أن يجدوا بلدًا مغلقًا للغاية ويكونوا متخوفين من أن تكون تجربتهم غير ممتعة، لكن بدلاً من ذلك يجدون بلدًا حديثًا ومثيرًا للاهتمام، حيث يكون للشباب رغبة كبيرة في الاستمتاع بالحياة والقيام بأشياء جديدة.

واستطردت: يخبرني الإيطاليون دائمًا أنهم معجبون بالشعب السعودي، وخاصة أولئك الذين ينخرطون في الترويج للتراث، ويحاولون تقديم تجارب جديدة للسائحين، مثل أولئك الذين فتحوا منازلهم لتنظيم وجبات غداء وإظهار كيف أن أسرة سعودية من الطبقة المتوسطة تعيش كل يوم.

افتتان بالتراث

وقالت الوكالة الإيطالية: السياح الإيطاليون مفتونون بنفس القدر بالتراث الأثري للمملكة، على سبيل المثال، فإن العلا هي عبارة عن متحف في الهواء الطلق، والرياض بآثارها محبوبة للغاية من قبل سياحنا الذين يسعون إلى فهم البلد من خلال دراسة أصولها.

وأضافت: ترغب نسبة كبيرة من السياح في العودة إلى المملكة مجددًا لرؤية افتتاح المزيد من المشاريع مثل نيوم.

واختتم التقرير قائلًا: هناك آفاق ممتازة لنمو السياحة الإيطالية في المملكة في المستقبل نظرًا لكثرة المشاريع المنتظر افتتاحها.