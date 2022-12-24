وكيل رونالدو تفاوض مع مسؤولي النصر في الرياض

تترقب الجماهير مصير صفقة انتقال قائد منتخب البرتغال الأول لكرة القدم، كريستيانو رونالدو إلى صفوف النصر خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

آخر تطورات صفقة رونالدو

وأكدت مصادر لـ”الشرق الأوسط”، قبل قليل، أن المفاوضات مستمرة بين النصر ورونالدو، إلا أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق بين الطرفين حتى اللحظة.

وأضافت مصادر وثيقة الاطلاع على المفاوضات الجارية بين الطرفين: “المفاوضين في النادي يواصلون الاتصالات والاجتماعات مع اللاعب ووكيل أعماله خاصةً بعد دخول نادٍ قطري في خط السباق مع النصر”.

وتابعت: “تواجد رونالدو في دبي ليس صحيحًا إذ أنه كان في مدريد ليلة الخميس الماضي، بعد أن تم ترويج معلومات تشير إلى أنه غادر دبي إلى الرياض، لكن وكيل أعماله كان حاضرًا قبل يومين في الرياض”.

وحضر وكيل كريستيانو اجتماعات عديدة مع المسؤولين عن إتمام الصفقة في النصر دون أن تتم بشكل نهائي، وذلك على الرغم من أن الصفقة كانت ستُحسم يوم الخميس، قبل أن تتواصل المفاوضات حتى الآن دون أن يكون هناك اتفاق رسمي.

الرحيل عن يونايتد

وكان نادي مانشستر يونايتد قد أعلن عن فسخ تعاقده بالتراضي مع رونالدو، قبل انطلاق كأس العالم 2022 بيومين، وذلك بسبب خلافه مع المسؤولين والجهاز الفني بقيادة إيريك تين هاج، وانتقادهم خلال مقابلته مع الإعلامي بيرس مورجان.

وكان يطمح كريستيانو صاحب الـ37 عامًا، في التألق مع البرتغال بنهائيات كأس العالم 2022، إلا أن المدير الفني فرناندو سانتوس أبقاه على مقاعد البدلاء خلال مواجهتي الدورين ثمن وربع النهائي.