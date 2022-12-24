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وكيل رونالدو تفاوض مع مسؤولي النصر في الرياض

2022-12-24 الساعة 3:28
وكيل رونالدو تفاوض مع مسؤولي النصر في الرياض
المواطن - فريق التحرير

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تترقب الجماهير مصير صفقة انتقال قائد منتخب البرتغال الأول لكرة القدم، كريستيانو رونالدو إلى صفوف النصر خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

آخر تطورات صفقة رونالدو

وأكدت مصادر لـ”الشرق الأوسط”، قبل قليل، أن المفاوضات مستمرة بين النصر ورونالدو، إلا أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق بين الطرفين حتى اللحظة.

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وأضافت مصادر وثيقة الاطلاع على المفاوضات الجارية بين الطرفين: “المفاوضين في النادي يواصلون الاتصالات والاجتماعات مع اللاعب ووكيل أعماله خاصةً بعد دخول نادٍ قطري في خط السباق مع النصر”.

رونالدو
كريستيانو – المصدر @fifaworldcup_ar

وتابعت: “تواجد رونالدو في دبي ليس صحيحًا إذ أنه كان في مدريد ليلة الخميس الماضي، بعد أن تم ترويج معلومات تشير إلى أنه غادر دبي إلى الرياض، لكن وكيل أعماله كان حاضرًا قبل يومين في الرياض”.

وحضر وكيل كريستيانو اجتماعات عديدة مع المسؤولين عن إتمام الصفقة في النصر دون أن تتم بشكل نهائي، وذلك على الرغم من أن الصفقة كانت ستُحسم يوم الخميس، قبل أن تتواصل المفاوضات حتى الآن دون أن يكون هناك اتفاق رسمي.

كريستيانو رونالدو
كريستيانو – المصدر @fifaworldcup_ar

الرحيل عن يونايتد

وكان نادي مانشستر يونايتد قد أعلن عن فسخ تعاقده بالتراضي مع رونالدو، قبل انطلاق كأس العالم 2022 بيومين، وذلك بسبب خلافه مع المسؤولين والجهاز الفني بقيادة إيريك تين هاج، وانتقادهم خلال مقابلته مع الإعلامي بيرس مورجان.

وكان يطمح كريستيانو صاحب الـ37 عامًا، في التألق مع البرتغال بنهائيات كأس العالم 2022، إلا أن المدير الفني فرناندو سانتوس أبقاه على مقاعد البدلاء خلال مواجهتي الدورين ثمن وربع النهائي.

كريستيانو رونالدو
كريستيانو – المصدر @selecaoportugal

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