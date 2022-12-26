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بعد استبعاده من قائمة الديوك بمونديال قطر

وكيل كريم بنزيما يُكذّب ادعاءات مدرب منتخب فرنسا

2022-12-26 الساعة 1:13
وكيل كريم بنزيما يُكذّب ادعاءات مدرب منتخب فرنسا
المواطن - فريق التحرير

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كذّب كريم الجزيري، وكيل أعمال الفرنسي كريم بنزيما لاعب ريال مدريد الإسباني، تصريحات جاي ستيفان مساعم مدرب منتخب فرنسا، ديديه ديشان.

وكان ديشان ادعى أن بنزيما مصاب؛ لذلك تم استبعاده من معسكر المنتخب الفرنسي في مونديال قطر، وهو ما أكده جاي ستيفان.

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ورد الجزيري قائلًا على تلك الادعاءات: “بعد أسبوع من رحيله عن المنتخب، استأنف بنزيما التدريب لمدة 4 أيام، ولعب 30 دقيقة في مباراة ودية مع ريال مدريد”.

وأضاف وكيل بنزيما: “لكن بالنسبة لستيفان، لم يستطع المشاركة في البطولة! لكنه استمر في الكذب، والحقيقة قادمة”.

كريم بنزيما رفض دعوة ماكرون

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قرر توجيه دعوة إلى نجم ريال مدريد لحضور نهائي كأس العالم يوم 18 ديسمبر الجاري، بعد استبعاده من قائمة المنتخب الفرنسي قبل انطلاق البطولة بحسب ما ذكرته صحيفة Marca الإسبانية، لكن بنزيما رفض الدعوة وقال عبر حسابه في “الإنستجرام”: “لست مهتمًّا”، كما نشر نجم الريال صورة له مع الأسطورة الفرنسية زين الدين زيدان عبر خاصية Story في الإنستجرام وهو يحمل الكرة الذهبية قائلًا: “تصبحون على خير”.

كريم بنزيما
بنزيما – المصدر @Benzema

وفجرت تقارير صحفية مفاجأة، حول قيام المدرب ديديه ديشان مدرب منتخب فرنسا بمؤامرة، حول عدم استدعاء بنزيما للمشاركة في نهائي مونديال قطر، ضد المنتخب الأرجنتيني.

وذكرت تقارير أن ديشان قرر عدم استدعاء نجم الريال لنهائي المونديال رغم جاهزيته وعدم إصابته، وهو يُظهر عكس ما قاله ديشان بأن اللاعب مصاب.

وكان ديشان رفض الحديث عن كريم بنزيما بعد الفوز على المغرب في نصف نهائي كأس العالم، حيث تعمد المدرب الفرنسي تجاهل سؤال وُجه له حول مهاجم الريال قائلًا: “معذرة، السؤال التالي من فضلكم”.

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