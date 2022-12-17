وليد الركراكي: منتخب المغرب أصبح قدوة العرب والأفارقة

أكد وليد الركراكي المدير الفني لـ منتخب المغرب الأول لكرة القدم على أن منتخب أسود الأطلس أصبح قدوة للمنتخبات العربية والإفريقية بعد إنجازه المميز بالوصول للمركز الرابع في كأس العالم 2022 بقطر.

منتخب المغرب قدوة

وقال الركراكي في المؤتمر الصحفي بعد مواجهة كرواتيا: الكثيرون في المغرب وربما في العالم العربي قبل البطولة شككوا في قدرات أسود الأطلس على تحقيق نتائج إيجابية في المونديال، لكننا اليوم وصلنا للمركز الرابع وأصبحنا قدوة للعرب والأفارقة وأثبتنا أنه مع العمل والاجتهاد يُمكن تحقيق الحلم”.

وأضاف الركراكي: “أتمنى أن يكون الجميع استفاد من تجربة أسود الأطلس في البطولة العالمية”.

وحقق منتخب أسود الأطلس رقمين قياسين، بعد احتلاله المركز الرابع في المونديال، حيث عادل كل من أشرف حكيمي وحكيم زياش عدد مباريات الحارس الأسطوري للكرة السعودية محمد الدعيع في المونديال، كأكبر عدد من المباريات للاعب عربي في كأس العالم بواقع 10 مباريات لكل منهم.