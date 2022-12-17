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بعد وصول منتخب أسود الأطلس للمركز الرابع بالمونديال

وليد الركراكي: منتخب المغرب أصبح قدوة العرب والأفارقة

2022-12-17 الساعة 10:22
وليد الركراكي: منتخب المغرب أصبح قدوة العرب والأفارقة
المواطن - محمد سمعه

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أكد وليد الركراكي المدير الفني لـ منتخب المغرب الأول لكرة القدم على أن منتخب أسود الأطلس أصبح قدوة للمنتخبات العربية والإفريقية بعد إنجازه المميز بالوصول للمركز الرابع في كأس العالم 2022 بقطر.

منتخب المغرب قدوة

وقال الركراكي في المؤتمر الصحفي بعد مواجهة كرواتيا: الكثيرون في المغرب وربما في العالم العربي قبل البطولة شككوا في قدرات أسود الأطلس على تحقيق نتائج إيجابية في المونديال، لكننا اليوم وصلنا للمركز الرابع وأصبحنا قدوة للعرب والأفارقة وأثبتنا أنه مع العمل والاجتهاد يُمكن تحقيق الحلم”.

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وأضاف الركراكي: “أتمنى أن يكون الجميع استفاد من تجربة أسود الأطلس في البطولة العالمية”.

وحقق منتخب أسود الأطلس رقمين قياسين، بعد احتلاله المركز الرابع في المونديال، حيث عادل كل من أشرف حكيمي وحكيم زياش عدد مباريات الحارس الأسطوري للكرة السعودية محمد الدعيع في المونديال، كأكبر عدد من المباريات للاعب عربي في كأس العالم بواقع 10 مباريات لكل منهم.

كذلك أصبح بلال الخنوس أصغر لاعب مغربي يشارك أساسيًا في تاريخ كأس العالم بعمر 18 عامًا و 221 يومًا.

وليد الركراكي مدرب منتخب المغرب

التفوق على 3 منتخبات

وتفوق منتخب المغرب على منتخبات الكاميرون والسنغال وغانا حيث وصل الثلاثي الأخير إلى ربع نهائي المونديال كأفضل إنجاز للقارة الإفريقية، لكن منتخب أسود الأطلس حطم هذا الإنجاز مسجلًا إنجازًا فريدًا له بالوصول إلى نصف النهائي ثم المرور إلى مباراة تحديد صاحبي المركزين الثالث والرابع، ليتواجد أسود الأطلس في المركز الرابع.

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