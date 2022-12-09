وليد الركراكي: هدفنا تحقيق مفاجأة ضد البرتغال

أكد المدير الفني لمنتخب المغرب الأول لكرة القدم، وليد الركراكي على صعوبة مواجهة البرتغال، يوم غد السبت، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم 2022 في قطر.

وليد الركراكي يؤكد قوة البرتغال

وقال وليد الركراكي في المؤتمر الصحافي الخاص بمباراة المغرب ضد البرتغال: “المنافس يضم مجموعة من أفضل اللاعبين حول العالم وله كل الاحترام والتقدير، لكننا لدينا الطموح لكتابة التاريخ”.

وتابع المدرب المغربي: “الجميع ينظر إلى نقاط القوة والضعف للمنافس، وسأضع الخطة المناسبة لهذه المباراة، ونسعى للتحسن في مواجهة منافس مرشح للفوز ليس فقط باللقاء ولكن باللقب”.

وأضاف وليد الركراكي: “هدفنا تحقيق المفاجأة أمام البرتغال.. أنا فخور بمنتخب المغرب الأول عربيًا في الوصول لهذه المرحلة، كما أن كافة الجماهير العربية تدعمنا لنصنع التاريخ سويًا”.

وأردف وليد الركراكي قائلًا: “نلعب للمغرب ونشعر بدعم المنتخب المغربي من كافة الجماهير العربية والإفريقية وهدفنا صناعة التاريخ.. وفرحة الجماهير أغلى هدف بالنسبة لنا ونسعى للمزيد وتحقيق إنجاز أكبر”.

واستكمل: “سنلعب للاستحواذ والتحكم في الكرة لإيقاف خطورة المنتخب البرتغالي، التحدي سيكون صعبًا فلديهم لاعبون كبار، وكمدرب للمغرب أتمنى ألا يشارك كريستيانو رونالدو أساسيًا فهو أحد أفضل من لمس كرة القدم”.

التفوق على منتخبات قوية

وواصل وليد الركراكي تصريحاته قائلًا: “من المبهج ما نراه حولنا ولكن علينا التركيز، أمامنا المزيد من العمل خاصة أننا خالفنا التوقعات التي أكدت أن منتخب بلجيكا سيصعد، ونريد أن نثبت للجميع أننا نسعى لتحقيق إنجاز أكبر”.

وتابع: “نريد أن ندخل التاريخ لكن ما يثير مخاوفي أننا نلعب ضد منتخبات قوية في وقت قصير مثل كرواتيا وبلجيكا وكندا وإسبانيا ثم سنلعب أمام البرتغال، ولكن ليس لدينا ما نخسره”.

واختتم وليد الركراكي تصريحاته قائلًا: “نحن رقم صعب على المنافسين والحصان الأسود، ونعلم نقاط القوة والضعف في صفوفنا، وهدفنا التركيز على التفاصيل واللعب بوتيرة قوية وحسم الأمور سريعا، وعدم التسجيل قد يزيد صعوبة اللقاء”.