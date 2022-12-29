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اللاعب البرتغالي يقترب من التوقيع حتى عام 2025 لأصفر الرياض

وليد الفراج: أمر واحد يفصل كريستيانو رونالدو عن النصر

2022-12-29 الساعة 11:49
وليد الفراج: أمر واحد يفصل كريستيانو رونالدو عن النصر
المواطن - فريق التحرير

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علق الإعلامي الرياضي وليد الفراج على آخر تطورات صفقة نادي النصر لضم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق.

وقال الفراج عبر حلقة اليوم في برنامج “أكشن مع وليد”: “رونالدو لا يرفض الانتقال إلى النصر، ولكنه يشعر بالحيرة هل ينتقل في الشتاء أم في صيف العام المقبل، وهذا هو الأمر الذي يفصله عن الانضمام لأصفر الرياض”.

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كريستيانو رونالدو والنصر

وكشفت تقارير إعلامية عن تحديد إدارة نادي النصر، موعد الإعلان عن التعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق.

وكان مانشستر يونايتد فسخ عقد رونالدو في نوفمبر الماضي، على خلفية حوار تلفزيوني أجراه اللاعب البرتغالي مع الإعلامي البريطاني الشهير بيرس مورجان هاجم من خلاله إدارة مانشستر يونايتد والمدرب الهولندي إريك تين هاج.

كريستيانو رونالدو لاعب منتخب البرتغال

النصر سيُعلن عن صفقة رونالدو في الخامس من يناير المقبل بحسب ما ذكره الإعلامي والناقد الرياضي خالد الذياب عبر حسابه في “تويتر”.

وكان الصحفي الإيطالي رودي جاليتي الصحفي بشبكة سكاي سبورت الإخبارية الشهيرة ذكر أن مسلي آل معمر والمدير التنفيذي لـ النصر سافرا إلى مدريد لوضع اللمسات النهائية على صفقة النجم البرتغالي، حيث سيتم تحديد تفاصيل الصفقة بشكل نهائي خلال الـ72 ساعة المقبلة.

 

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