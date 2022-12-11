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وليد الفراج: تدريب سعد الشهري للمنتخب السعودي الأول قد يُنهي مسيرته!

2022-12-11 الساعة 11:47
وليد الفراج: تدريب سعد الشهري للمنتخب السعودي الأول قد يُنهي مسيرته!
المواطن - فريق التحرير

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أوضح الإعلامي الرياضي وليد الفراج أن تعيين المدرب السعودي سعد الشهري لتدريب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مباشرة دون تدريبه في أندية دوري روشن السعودي قد يُنهي مسيرته التدريبية في حال كانت نتائج الأخضر معه غير جيدة.

سعد الشهري

وقال الفراج في حلقة اليوم الأحد من برنامج “أكشن مع وليد”: “تدريب سعد الشهري أو أي مدرب سعودي للمنتخب الأول دون فترة معايشة أو على الأقل تدريبه في أندية القمة بدوري روشن قد يُنهي مسيرته التدريبية؛ لأن الجماهير لن تصبر عليه مع أول تعثر”.

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خليل الزياني

وأضاف الفراج: “المدرب الوطني خليل الزياني كان استثناء لأنه تولى تدريب الأخضر وحقق معه كأس أمم آسيا عام 1984 وبسبب هيبته ومكانته الرياضية والاجتماعية لم يُوجد شخص من الجماهير يتجرأ عليه”.

مدرب المنتخب السعودي السابق خليل الزياني
خليل الزياني في عام 1984

وتشهد مباراتا دور نصف النهائي في كأس العالم 2022، تواجد المدرب المواطن بقوة في الـ4 منتخبات المتأهلة للمربع الذهبي.

ويدرب المنتخب الفرنسي، المدرب الفرنسي ديديه ديشان، والمنتخب المغربي يُدربه المغربي وليد الركراكي، بينما يتولى المدرب الكرواتي زلاتكو داليتش تدريب منتخب كرواتيا، ويُدرب المدرب الأرجنتيني ليونيل سكالوني منتخب الأرجنتين.

ومنذ انطلاق مونديال 1930 حتى مونديال 2018، جميع المنتخبات المتوجة بالـ21 نسخة السابقة من كأس العالم فازت باللقب مع مدرب وطني.

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