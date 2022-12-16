وليد الفراج: مشاهدة مباراة ضمك والاتفاق كانت عقابًا !

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وصف الإعلامي الرياضي وليد الفراج مشاهدة مباراة ضمك والاتفاق في الجولة الـ9 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين، بالعقاب، وذلك بعد تعادل الفريقين عصر الخميس سلبيًّا.
وقال الفراج في حلقة الخميس من برنامج “أكشن مع وليد”: “مشاهدة المباراة كانت كالعقاب، التعادل السلبي نتيجة لا أحبها على الإطلاق”.
وبدأت المباراة التي أُقيمت على إستاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها بشكل سريع، حيث ضغط الفريقان أملًا في هز الشباك مبكرًا، وأهدر فارس الدهناء فرصة خطيرة.
ورد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك بهجمة مرتدة سريعة، قبل أن تصل الكرة إلى جوزيه أنطونيو ليطلق تسديدة صاروخية، إلا أنها مرت أعلى العارضة عند الدقيقة 21.
واستمر الفريقان في المحاولات لتسجيل هدف في الدقائق الأخيرة، وسط تألق دفاعي، كما أهدر اللاعبون العديد من الفرص، ليُخيم التعادل السلبي على أحداث الشوط الأول من مباراة ضمك والاتفاق.
ومع بداية أحداث الشوط الثاني، واصل الفريقان الضغط، وكاد برونو دا سيلفا أن يسجل الهدف الأول لفارس الجنوب من رأسية رائعة عند الدقيقة 51، ولكن مرت الكرة بجوار القائم.
وواصل فارس الجنوب الضغط، وأطلق هلال سوداني تسديدة من داخل منطقة الجزاء عند الدقيقة 70، إلا أنها مرت بجانب المرمى، وأشهر الحكم البطاقة الحمراء للاعب فارس الدهناء فيصل الغامدي في الوقت بدل الضائع، لتنتهي مباراة ضمك والاتفاق بالتعادل.