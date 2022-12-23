وليد الفراج: هل يُوجد مدخل قانوني لإنقاذ الهلال قبل مونديال الأندية ؟

تحدث الإعلامي الرياضي وليد الفراج عن وضع نادي الهلال في بطولة كأس العالم للأندية 2022 التي تُقام في فبراير المقبل في المغرب، بعد ترشيحه للمشاركة بقرار من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

الهلال يُعاني من منع القيد

ويُعاني أزرق الرياض حاليًّا من المنع من قيد الصفقات خلال فترتي الانتقالات بصيف 2022 وشتاء 2023، بسبب قضية النادي ضد النصر حول توقيع محمد كنو لعقدين مع الأزرق والنصر في آن واحد.

وقال الفراج في مقدمة حلقة اليوم الجمعة ببرنامج “أكشن مع وليد”: “هل يُوجد مدخل قانوني لتعزيز صفوف أزرق الرياض قبل انطلاق مشاركته العالمية بمونديال الأندية؟، هل يُوجد مخرج أم لا؟”.

وأضاف الفراج: “المستوى الجيد الذي ظهر به المنتخب السعودي في مونديال قطر، يجب أن يُستكمل بمستوى جيد يظهر به أزرق الرياض في بطولة مونديال الأندية، لا يجب أن ننسى أن الفرق المشاركة في البطولة مثل الوداد البيضاوي المغربي والأهلي المصري وريال مدريد الإسباني جميعها فرق أصحاب خبرة في البطولة، وأرى أن الجماهير المغربية سوف تساند الوداد بكل قوة لكي يحقق مركز ثالث في البطولة أو على الأقل يصل للنهائي”.

المشاركون بمونديال الأندية

ويشارك بكأس العالم للأندية كل من؛ ريال مدريد الإسباني بطل دوري أبطال أوروبا، سياتيل ساوندرز الأمريكي بطل دوري أبطال كونكاكاف، فلامنجو البرازيلي بطل كوبا ليبرتادوريس، أوكلاند سيتي النيوزيلاندي بطل قارة أوقيانوسيا.

كما يُشارك في كأس العالم للأندية 2022، الثلاثي العربي، الوداد المغربي المتوج بلقب دوري أبطال إفريقيا، ووصيفه الأهلي المصري بدلًا من ممثل البلد المضيف، بجانب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال.

ومن المقرر أن تُقام منافسات بطولة كأس العالم للأندية في المغرب خلال الفترة من 1 وحتى 11 من شهر فبراير المقبل، على ملعبي مراكش وأغادير الكبيران، وذلك حسبما أكد موقع “البطولة” المغربي.

وسوف تُجرى قرعة مونديال الأندية يوم 13 يناير المقبل.