وليد الفراج يكشف أول طلب من كريستيانو رونالدو لـ النصر

كشف الإعلامي الرياضي وليد الفراج عن أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو طلب من إدارة نادي النصر ضم زميله معه للعب في صفوف أصفر الرياض، كثاني صفقة سيبرمها النادي بعد ضم أيقونة منتخب البرتغال.

أول طلب لـ رونالدو

وقال الفراج في حلقة اليوم الجمعة في برنامج “أكشن مع وليد”: “رونالدو يراجع العقود قبل التوقيع النهائي لـ النصر وهو طلب من إدارة مسلي آل معمر ضم زميل له زامله في الملاعب ليكون ثاني صفقة يبرمها أصفر الرياض بعد رونالدو”.

وأضاف الفراج: “هناك اجتماع بين إدارة النصر ورونالدو في العاصمة الإسبانية مدريد لوضع اللمسات النهائية قبل الإعلان رسميًّا عن التعاقد مع النجم البرتغالي”.

وكان مانشستر يونايتد فسخ عقد رونالدو في نوفمبر الماضي، على خلفية حوار تلفزيوني أجراه اللاعب البرتغالي مع الإعلامي البريطاني الشهير بيرس مورجان هاجم من خلاله إدارة مانشستر يونايتد والمدرب الهولندي إريك تين هاج.

راتب كريستيانو رونالدو

موقع Transfer News Live الشهير فصّل راتب رونالدو مع النصر سنويًّا وشهريًّا وأسبوعيًّا، حيث سيتقاضى أيقونة المنتخب البرتغالي سنويًّا من أصفر الرياض 780 مليون ريال أي ما يُعادل 194 مليون يورو، وشهريًّا 65 مليون ريال، وأسبوعيًّا 15 مليون ريال، ومليوني ريال و100 ألف في اليوم الواحد، و87 ألف و500 ريال في الساعة الواحدة.

وكشفت تقارير إعلامية عن موعد أول مباراة لـ النجم كريستيانو رونالدو بقميص نادي النصر، بعدما أكدت مصادر إعلامية أن النجم البرتغالي وقع لـ أصفر الرياض لمدة موسمين.

وذكرت قناة SSC أن رونالدو سيخوض أول مباراة له مع النصر يوم 21 يناير المقبل، حيث ستكون ضد الاتفاق في الجولة الـ 14 من عمر مسابقة دوري المحترفين.