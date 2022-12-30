وليد الفراج يكشف أول طلب من كريستيانو رونالدو لـ النصر

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كشف الإعلامي الرياضي وليد الفراج عن أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو طلب من إدارة نادي النصر ضم زميله معه للعب في صفوف أصفر الرياض، كثاني صفقة سيبرمها النادي بعد ضم أيقونة منتخب البرتغال.
#وليد_الفراج: تم الاتفاق في صفقة انتقال #كريستيانو_رونالدو للنصر على كافة التفاصيل ، اللاعب طلب انتقال لاعب أخر إضافي .. #النصر يستطيع تسجيل اللاعب يوم 2 يناير وأول مشاركة لـ #رونالدو أمام #الطائي او #الشباب .. ممكن نراه أمام #باريس_سان_جيرمان #أكشن_مع_وليد#Shahid#MBC1 pic.twitter.com/DaOVi8wuYXقد يهمّك أيضاً
— أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) December 30, 2022
وقال الفراج في حلقة اليوم الجمعة في برنامج “أكشن مع وليد”: “رونالدو يراجع العقود قبل التوقيع النهائي لـ النصر وهو طلب من إدارة مسلي آل معمر ضم زميل له زامله في الملاعب ليكون ثاني صفقة يبرمها أصفر الرياض بعد رونالدو”.
وأضاف الفراج: “هناك اجتماع بين إدارة النصر ورونالدو في العاصمة الإسبانية مدريد لوضع اللمسات النهائية قبل الإعلان رسميًّا عن التعاقد مع النجم البرتغالي”.
وكان مانشستر يونايتد فسخ عقد رونالدو في نوفمبر الماضي، على خلفية حوار تلفزيوني أجراه اللاعب البرتغالي مع الإعلامي البريطاني الشهير بيرس مورجان هاجم من خلاله إدارة مانشستر يونايتد والمدرب الهولندي إريك تين هاج.
#وليد_الفراج: اجتماع حالي في اسبانيا للإعلان عن تعاقد #النصر مع #كريستيانو_رونالدو بعقد يمتد لعامين#أكشن_مع_وليد
يعرض على#Shahid
بلا اشتراكhttps://t.co/wlLYDrcVpW#MBC1 pic.twitter.com/ezwkrph3y0
— أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) December 30, 2022
علاء الامين
اتمني كل التوفيق لادارة النصر السعودي واتمني باني علي خطا ولكن اختيار كرستيانو ودفع هذا المبلغ الكبير والشروط التي ستثقل علي ادارة النادي وتضع الموازنة للنادي والتفرقة مع اعظاء الفريق لن تكون في مصلحة النادس واختيار غير موفق للاعب مغرور ولن يكمل مشواره مع النادي وسيخلق مشاكل ويكون عبا علي النادي
محمد زيادة
هل تحولت الرياضة إلي نقود……؟
هيثم
لا استطيع غير قول
حسبى الله و نعم الوكيل و ان لله و ان اليه راجعون