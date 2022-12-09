ولي العهد: العلاقات العربية الصينية قائمة على التعاون والاحترام المتبادل

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أكد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، أن العلاقات العربية الصينية قائمة على التعاون والاحترام المتبادل، لافتًا إلى أنه يجب تعزيز الشراكة بين دولنا وبكين.
فيديو | كلمة #ولي_العهد الأمير محمد بن سلمان في #القمة_العربية_الصينية #عاجل #الرئيس_الصيني_في_السعوديةقد يهمّك أيضاً
— صحيفة المواطن (@almowatennet) December 9, 2022
وأوضح ولي العهد، خلال افتتاح أعمال القمة العربية الصينية للتعاون والتنمية بمدينة الرياض، أن المملكة تعمل على تعزيز التعاون من أجل الاستقرار الدولي والعالمي.
وأشار إلى “أننا نؤمن بضرورة إيجاد حلول للتغيرات المناخية”، مؤكدًا الاستعداد للتفاعل الإيجابي مع المبادرات البيئية التي تأتي بمنفعة.
وتابع “نقدر موقف الصين في دعم التوصل إلى حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية”، موضحًا أن التنمية الإقليمية والدولية تتطلب ظروفًا عالمية مستقرة.
وأشار إلى أن الدول العربية تسعى إلى تعزيز مستوى التعاون مع الصين والتطلع إلى مرحلة جديدة من الشراكة.
واستقبل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، قادة الدول العربية لدى وصولهم مقر انعقاد القمة العربية الصينية بمدينة الرياض.
وحضر منذ قليل، الرئيس الصيني شي جين بينغ المتواجد بالرياض القمة الخليجية الصينية للتعاون والتنمية، حيث ناقش سبل تعزيز العلاقات المشتركة في المجالات كافة، وبحث آفاق التعاون الاقتصادي والتنموي.
وفي وقت سابق، استقبل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، قادة دول مجلس التعاون الخليجي لدى وصولهم مقر انعقاد اجتماع الدورة الثالثة والأربعين للمجلس الأعلى في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض.