ولي العهد : المملكة تعتزم تقديم رؤية جديدة لتعزيز تطوير دول الخليج

أكد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أن المملكة تعتزم تقديم رؤية جديدة لتعزيز تطوير دول الخليج، مشددًا على أهمية التزام إيران بمبادئ حسن الجوار.

جاء ذلك خلال كلمة ولي العهد في افتتاح أعمال اجتماع الدورة الثالثة والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض.

ولفت إلى أن التعاون الوثيق بين دول الخليج سيؤدي لتحقيق الأهداف المنشودة، مشيرًا إلى أن دول الخليج ستظل مصدرًا موثوقا للطاقة في العالم .