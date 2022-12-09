ولي العهد: دول الخليج ستظل مصدرًا موثوقًا للطاقة في العالم

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أكد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أن دول الخليج ستظل مصدرًا موثوقًا للطاقة في العالم، مشيرًا إلى أن التعاون الوثيق بين دول الخليج سيؤدي لتحقيق الأهداف المنشودة.
فيديو | #ولي_العهد: مصادر الطاقة الهيدروكربونية ستظل موردا مهما لتلبية حاجة العالم لعقود قادمة#القمة_الخليجية #الإخبارية pic.twitter.com/MyzIfnNS1yقد يهمّك أيضاً
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 9, 2022
وقال ولي العهد في كلمته أثناء افتتاح أعمال اجتماع الدورة الثالثة والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم الجمعة، في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض إن المملكة تعتزم تقديم رؤية جديدة لتعزيز تطوير دول الخليج.
وأكد على أن مصادر الطاقة الهيدروكربونية ستظل موردًا مهما لتلبية حاجة العالم لعقود قادمة. وشدد على أهمية التزام إيران بمبادئ حسن الجوار كما أكد على أهمية التزام إيران بالاتفاقات النووية.