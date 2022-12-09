ولي العهد في ختام القمة العربية الصينية: نؤكد للعالم أن العرب سيتسابقون على التقدم والنهضة مرة أخرى

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اختتم أصحاب الجلالة والفخامة والسمو والمعالي قادة ورؤساء وفود الدول العربية، وجمهورية الصين الشعبية، أعمال “قمة الرياض العربية الصينية للتعاون والتنمية”، التي رأسها نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وذلك في مركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض.
#فيديو | سمو #ولي_العهد يعلن عن اختتام "قمة الرياض العربية الصينية للتعاون والتنمية".#القمة_العربية_الصينية#واس pic.twitter.com/VkMtRSpFp8
— واس الأخبار الملكية (@spagov) December 9, 2022
وأعلن سمو ولي العهد اختتام القمة قائلاً:” نؤكد للعالم أجمع أن العرب سوف يسابقون على التقدم والنهضة مرة أخرى، وسوف نثبت ذلك كل يوم، أعلن عن اختتام القمة وأرفع الجلسة، شكراً “.