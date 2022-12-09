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أكد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أن المملكة تعتزم إطلاق المرحلة الثانية لرؤية خادم الحرمين الشريفين لتعزيز العمل الخليجي، بما يعكس تلك التطورات ويأخذ بعين الاعتبار مستجدات الجيوسياسية التي تأثرت بها المنطقة.
فيديو | #ولي_العهد: نعتزم إطلاق المرحلة الثانية لرؤية #الملك_سلمان لتعزيز العمل الخليجي #القمة_الخليجية #الإخبارية pic.twitter.com/yUQp6pNTTNقد يهمّك أيضاً
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 9, 2022
جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح أعمال القمة الخليجية في دورتها الثالثة والأربعين بالرياض اليوم.
وكان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أكد أن المملكة تعتزم تقديم رؤية جديدة لتعزيز تطوير دول الخليج، مشددًا على أهمية التزام إيران بمبادئ حسن الجوار.
ولفت إلى أن التعاون الوثيق بين دول الخليج سيؤدي لتحقيق الأهداف المنشودة، مشيرًا إلى أن دول الخليج ستظل مصدرًا موثوقًا للطاقة في العالم.
وأشار إلى أن دول الخليج ستظل مصدرًا موثوقًا للطاقة في العالم، مؤكدًا أن التعاون الوثيق بين دول الخليج سيؤدي لتحقيق الأهداف المنشودة.
وشدد على أهمية التزام إيران بمبادئ حسن الجوار كما أكد على أهمية التزام إيران بالاتفاقات النووية.