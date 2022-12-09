ولي العهد: نعتزم إطلاق المرحلة الثانية لرؤية الملك سلمان لتعزيز العمل الخليجي

أكد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أن المملكة تعتزم إطلاق المرحلة الثانية لرؤية خادم الحرمين الشريفين لتعزيز العمل الخليجي، بما يعكس تلك التطورات ويأخذ بعين الاعتبار مستجدات الجيوسياسية التي تأثرت بها المنطقة.

جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح أعمال القمة الخليجية في دورتها الثالثة والأربعين بالرياض اليوم.

تقديم رؤية جديدة

وكان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أكد أن المملكة تعتزم تقديم رؤية جديدة لتعزيز تطوير دول الخليج، مشددًا على أهمية التزام إيران بمبادئ حسن الجوار.

ولفت إلى أن التعاون الوثيق بين دول الخليج سيؤدي لتحقيق الأهداف المنشودة، مشيرًا إلى أن دول الخليج ستظل مصدرًا موثوقًا للطاقة في العالم.

مصدر موثوق للطاقة

وأشار إلى أن دول الخليج ستظل مصدرًا موثوقًا للطاقة في العالم، مؤكدًا أن التعاون الوثيق بين دول الخليج سيؤدي لتحقيق الأهداف المنشودة.

وشدد على أهمية التزام إيران بمبادئ حسن الجوار كما أكد على أهمية التزام إيران بالاتفاقات النووية.