ولي العهد يقيم مأدبة عشاء للرئيس الصيني في قصر العوجا

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نشرت قناة الإخبارية صورة تبين ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان ورئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ خلال مأدبة عشاء في قصر العوجا في العاصمة الرياض.
واستقبل الأمير محمد بن سلمان في الديوان الملكي بقصر اليمامة في الرياض، أمس، الرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية.
وعقد ولي العهد ورئيس جمهورية الصين الشعبية، جلسة مباحثات رسمية، جرى خلالها استعراض أوجه الشراكة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية، والجهود التنسيقية المشتركة لتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات بما يتلاءم مع رؤيتهما، وبحث فرص استثمار الموارد المتاحة في كلا البلدين بما يحقق المصالح المشتركة، إلى جانب بحث المستجدات الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك والجهود المبذولة بشأنها.