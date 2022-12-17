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ولي العهد يتصدر استطلاع القائد العربي الأكثر تأثيرًا 2022

2022-12-17 الساعة 7:45
ولي العهد يتصدر استطلاع القائد العربي الأكثر تأثيرًا 2022
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المواطن - سعد البحيري

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تصدر ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، استطلاع القائد العربي الأكثر تأثيرًا 2022، الذي تعده وكالة روسيا اليوم، بشكل سنوي، لاختيار الشخصية العربية القيادية الأكثر تأثيرًا.

ولي العهد في الصدارة

وبعد ساعات من إطلاق الاستطلاع الذي يستمر حتى نهاية العام تصدر اسم ولي العهد القائمة حيث حصل على أكثر من 55% من مجموع الأصوات المشاركة. ونال ولي العهد تأييد أكثر من 188 ألف مشارك خلال أول يوم في الاستطلاع، فيما جاء رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد، في المرتبة الثانية بنسبة 29% أي ما يعادل 100 ألف صوت.

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مراتب متأخرة

وجاء باقي الزعماء العرب في مراتب متأخرة بحسب عدد الأصوات التي حصلوا عليها حيث حصل ملك المغرب الملك محمد السادس على 3.5% من الأصوات بواقع 11 ألف صوت، وحصل الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، على تأييد 7 آلاف شخص بنسبة 2.1% فيما حصل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على تأييد 4 آلاف صوت بما يعادل 1.2%.

وتضمنت القائمة أيضًا أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الذي حصل على تأييد أقل من 3 آلاف شخص والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بن الحسين الذي حصل على تأييد أقل من 500 شخص، والرئيس التونسي قيس سعيد الذي حصل على تأييد 197 شخصًا فقط.

ويحظى استطلاع روسيا اليوم بثقة كبيرة ويشارك فيه آلاف حول العالم العربي، حيث يوفر قدرًا كبيرًا من الشفافية والحيادية في اختيار الشخصيات القيادية.

ولي العهد

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