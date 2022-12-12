ولي العهد يستقبل أمين عام المكتب الدولي للمعارض ويستعرض معه ملف استضافة الرياض إكسبو 2030

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في الرياض، الأمين العام للمكتب الدولي للمعارض السيد ديمتري كيركنتزس.
وجرى خلال الاستقبال استعراض ملف استضافة المملكة العربية السعودية لمعرض الرياض إكسبو 2030.
حضر الاستقبال الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض فهد بن عبدالمحسن الرشيد.