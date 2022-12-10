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ولي العهد يستقبل رئيس جيبوتي ويستعرضان العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها

2022-12-10 الساعة 11:13
ولي العهد يستقبل رئيس جيبوتي ويستعرضان العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها
المواطن - واس

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في الرياض اليوم، فخامة الرئيس إسماعيل عمر جيله رئيس جمهورية جيبوتي. وجرى خلال الاستقبال، استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين والسبل الكفيلة بتعزيزها.

حضر الاستقبال، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية جيبوتي الأستاذ فيصل القباني.
فيما حضر من جانب جمهورية جيبوتي، معالي وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي السيد محمود علي يوسف، ومعالي سفير جمهورية جيبوتي لدى المملكة ضياء الدين سعيد بامخرمة، ومدير الإدارة العربية بوزارة الخارجية السيد محمد دعاله واليه.

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