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أجريت له مراسم الاستقبال الرسمية

ولي العهد يستقبل رئيس وزراء جورجيا ويعقدان جلسة مباحثات ثنائية

2022-12-21 الساعة 11:30
ولي العهد يستقبل رئيس وزراء جورجيا ويعقدان جلسة مباحثات ثنائية
المواطن - واس

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استقبل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في الديوان الملكي بقصر اليمامة اليوم، دولة السيد ايراكلي غاريباشفيلي رئيس وزراء جورجيا.

وقد أجريت لدولته مراسم الاستقبال الرسمية.

جلسة مباحثات

بعد ذلك عقد ولي العهد ورئيس وزراء جورجيا جلسة مباحثات رسمية.

ورحب ولي العهد في بدايتها بدولة رئيس الوزراء الجورجي في المملكة، متمنياً له ومرافقيه طيب الإقامة، فيما عبر دولته عن سعادته بزيارة المملكة، وتقديره لما لقيه والوفد المرافق من كرم الضيافة وحسن الاستقبال.

تعزيز التعاون

وجرى خلال جلسة المباحثات بحث علاقات الصداقة بين البلدين، وسبل تعزيز آفاق التعاون في مختلف المجالات، كما جرى استعراض عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.

حضر جلسة المباحثات الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، ووزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم (الوزير المرافق)، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جورجيا سلمان بن عبدالرحمن آل الشيخ.

فيما حضرها من الجانب الجورجي، نائب رئيس الوزراء وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة السيد ليفان دافيتاشفيلي، ووزير الخارجية السيد إليليا دارتشياشفيلي، ورئيس إدارة الحكومة السيد ريفاز جافليدزه، والسفير لدى المملكة فاختانغ جاوشيفلي.

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