ولي العهد يستقبل قادة دول مجلس التعاون الخليجي

استقبل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، قادة دول مجلس التعاون الخليجي لدى وصولهم مقر انعقاد اجتماع الدورة الثالثة والأربعين للمجلس الأعلى في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض.

وأظهر مقطع فيديو نشرته وكالة الأنباء السعودية “واس”، استمرار توافد قادة دول مجلس التعاون الخليجي إلى مقر انعقاد القمة الخليجية للمشاركة فيها.

حضور الرئيس الصيني

ومن المقرر أن يحضر الرئيس الصيني شي جين بينغ المتواجد بالرياض القمة في وقت لاحق، حيث سيتم عقد القمة الخليجية الصينية للتعاون والتنمية لمناقشة سبل تعزيز العلاقات المشتركة في المجالات كافة، وبحث آفاق التعاون الاقتصادي والتنموي.