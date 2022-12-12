ولي العهد يهنئ محمد السادس بالإنجاز التاريخي للمنتخب المغربي

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أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالاً هاتفياً، اليوم الإثنين، بجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية.
وعبّر سمو ولي العهد خلال الاتصال، عن التهنئة لجلالة ملك المغرب والشعب المغربي بالإنجاز التاريخي للمنتخب المغربي في بطولة كأس العالم في قطر، مؤكداً سموه أن ما تحقق يُعد إنجازاً رياضياً عربياً أسعد الجميع، وأعرب سموه – حفظه الله -، عن تمنياته بالتوفيق للمنتخب المغربي.
فيما عبّر جلالته عن الشكر لسمو ولي العهد على تهنئته لمنتخب بلاده وعلى مشاعره النبيلة تجاه المغرب وشعبها.