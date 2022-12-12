Icon

ديوانية المعرفة تناقش “الاستثمار في المملكة.. فرص وتطلعات” Icon إدارة الأزمات بـ إمارة مكة: تجنبوا الأنفاق واستخدموا الطرق البديلة Icon أجواء شتوية متوقعة في المأكل والمشرب والملبس طوال 90 يومًا Icon تعليق الدراسة غداً في مكة وبحرة والجموم والكامل Icon السجن 20 عاماً و500 ألف ريال غرامات لــ 5 متهمين بغسل أموال Icon الحصيني يتوقع استمرار الحالة الممطرة السابعة حتى صباح الغد: البسوا ولبّسوا عيالكم Icon تكليف عبداللطيف بن محمد العبداللطيف رئيساً لـ المرئي والمسموع Icon وزير الطاقة: المجهود الجماعي لأوبك+ هو المحقق لما نسميه معجزة في 2020 Icon الأمر بالمعروف تشارك بدورياتها الميدانية بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل Icon الصلاة على الشيخ أحمد الحواشي عصر اليوم بالمسجد الحرام Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

ولي عهد الكويت يستقبل وزير الطاقة

2022-12-12 الساعة 5:32
ولي عهد الكويت يستقبل وزير الطاقة
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

استقبل صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد الكويت، بقصر بيان، اليوم، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، وذلك بمناسبة زيارته الرسمية للكويت.
ونقل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظهما الله ـ، لصاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت ولسمو ولي عهد دولة الكويت.
وقد حمّل صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، ولصاحب السمو الملكي ولي العهد – حفظهما الله – وتمنياته لهما بموفور الصحة وتمام العافية.
حضر الاستقبال من الجانب السعودي، صاحب السمو الأمير سلطان بن سعد بن خالد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الكويت.
كما حضره من الجانب الكويتي معالي رئيس ديوان سمو ولي عهد دولة الكويت الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح، ومعالي وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح، ومعالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط الدكتور بدر حامد الملا.

قد يهمّك أيضاً
Img

جريان السيول يرسم لوحة فنية في الرياض

Img

الأرجنتيني مارتينيز يتلقى حقن مسكن بالكاحل للحاق بمباراة هولندا

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أمطار جدة مستمرة للغد وسببها منخفض الشمال
السعودية اليوم

أمطار جدة مستمرة للغد وسببها منخفض الشمال

السعودية اليوم
وفاة 20 شخصًا بعد فحوصات كورونا خاطئة...
صحة وطب‎

وفاة 20 شخصًا بعد فحوصات كورونا خاطئة...

صحة وطب‎
صفع زميلته فاشتعلت المعركة بالأيدي والكراسي بالبرلمان...
غرائب

صفع زميلته فاشتعلت المعركة بالأيدي والكراسي بالبرلمان...

غرائب
منجزات وتوجهات طموحة من محمد بن سلمان...
السعودية اليوم

منجزات وتوجهات طموحة من محمد بن سلمان...

السعودية اليوم
كلية الملك فهد الأمنية تستقبل الدورة الـ...
السعودية اليوم

كلية الملك فهد الأمنية تستقبل الدورة الـ...

السعودية اليوم
ليونيل ميسي يتحدث عن كواليس علاقته مع...
الرياضة العالمية

ليونيل ميسي يتحدث عن كواليس علاقته مع...

الرياضة العالمية
ميسي يمنح الأرجنتين التقدم بالشوط الأول
الرياضة

ميسي يمنح الأرجنتين التقدم بالشوط الأول

الرياضة
وظائف بمستشفى قوى الأمن بالرياض
حصاد اليوم

وظائف بمستشفى قوى الأمن بالرياض

حصاد اليوم