ولي عهد الكويت يستقبل وزير الطاقة

استقبل صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد الكويت، بقصر بيان، اليوم، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، وذلك بمناسبة زيارته الرسمية للكويت.

ونقل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظهما الله ـ، لصاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت ولسمو ولي عهد دولة الكويت.

وقد حمّل صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، ولصاحب السمو الملكي ولي العهد – حفظهما الله – وتمنياته لهما بموفور الصحة وتمام العافية.

حضر الاستقبال من الجانب السعودي، صاحب السمو الأمير سلطان بن سعد بن خالد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الكويت.

كما حضره من الجانب الكويتي معالي رئيس ديوان سمو ولي عهد دولة الكويت الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح، ومعالي وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح، ومعالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط الدكتور بدر حامد الملا.