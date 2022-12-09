ولي عهد الكويت يستكشف المعالم التاريخية السعودية بالدرعية

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اصطحب الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، أمس الخميس، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت، والوفد المرافق له، في جولة بحي الطريف التاريخي في الدرعية المسجل ضمن قائمة التراث العالمي في اليونيسكو ومطل البجيري.
وكان في استقبال ولي عهد دولة الكويت الشقيقة، وزير السياحة الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب، والرئيس التنفيذي لمجموعة هيئة تطوير بوابة الدرعية جيري إنزيريل.
وتجول ولي عهد دولة الكويت والوفد المرافق له، بصحبة الأمير تركي بن محمد في حي الطريف ومطل البجيري، مشاهداً معالمهما التاريخية وتراثهما العمراني الذي يستعرض نشأة الدولة السعودية الأولى وعاصمة هذه الدولة منذ تأسيسها على يدي الإمام محمد بن سعود – رحمه الله – حتى العصر الحالي الدولة السعودية الثالثة.