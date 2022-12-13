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بشرط ارتداء زي المهنة الخاصة بهم يوم الخميس

ونتر وندرلاند تتيح الدخول مجانًا لأصحاب المهن

2022-12-13 الساعة 2:41
ونتر وندرلاند تتيح الدخول مجانًا لأصحاب المهن
المواطن - فريق التحرير

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أعلن موسم الرياض، إتاحة مجانية الدخول لمنطقة ونتر وندرلاند، الخميس المقبل، في يوم المهنة.

زي المهنة

واشترط موسم الرياض في نسخته الثالثة على الزوار الراغبين بالدخول المجاني ارتداء زي مهنتهم، إضافة إلى حصولهم على عروض خاصة بها.

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ونتر وندلاند

وتعتبر ونتر وندلاند، أكبر مدينة ألعاب متنقلة حول العالم، وتضم العديد من الفعاليات والمفاجآت المتنوعة التي تجذب الكبار والصغار إليها، حيث عادت في موسم الرياض 2022 بحلة جديدة وألعاب مختلفة وسط حضور وإقبال كبير من جانب المواطنين والمقيمين للاستمتاع بالفعاليات والألعاب.

وتتضمن كذلك المنطقة عشرات الألعاب المثيرة والمميزة التي تناسب كافة الأعمار، كذلك تضم أكبر حلبة تزلج في المنطقة، ومناطق أخرى عديدة تمنح تجربة ممتعة ومتنوعة.

وتفتتح المنطقة أبوابها للزوار عند الـ04:00 عصرًا، وحتى الـ01:00 صباحًا.

موسم الرياض 2022

يذكر أن موسم الرياض 2022 يتميز باحتوائه 15 منطقة ترفيهية متنوعة، تضم أكبر بحيرة صناعية على مستوى العالم، والتنقل بالتلفريك، ولاونجات تعانق السحاب، إضافة إلى سيرك دو سوليه العالمي، ومجموعة من الفعاليات الرياضية مثل WWE، وكأس موسم الرياض الذي يجمع فريق باريس سان جيرمان بنجوم الهلال والنصر، و65 يومًا من فعاليات الألعاب النارية، كما يحتوي على مجموعة كبيرة من المسرحيات السعودية والعربية، وعدد من الحفلات الغنائية، والمعارض المحلية والعالمية في مجالات الأنمي والعطور والألعاب، وفعاليات متنوعة للعائلات والأفراد والأطفال.

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