ياسر القحطاني: صفقة رونالدو مكسب كبير للكرة السعودية

أثنى ياسر القحطاني نجم الهلال السابق ومحلل قنوات Bein Sports القطرية على تعاقد نادي النصر مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق.

إنجاز عظيم

وقال القحطاني في الأستوديو التحليلي لمباراة آرسنال وبرايتون في الدوري الإنجليزي على قناة Bein Sports: “انضمام رونالدو ليس مكسبًا كبيرًا للنصر وحسب، بل للكرة السعودية بأكملها، كون ناد سعودي ينجح في أن يضم واحدًا من أفضل لاعبي العالم وأسطورة كروية بمعنى الكلمة حقق العديد من الإنجازات والأرقام الخرافية في كرة القدم، فهذا إنجاز عظيم للنصر”.

وأضاف القحطاني: ” أتوقع كهلالي أن يقوم فريقي وكل الفرق السعودية بتدعيمات قوية مستقبلًا على غرار صفقة النجم البرتغالي مع النصر”.

وفصّل موقع Transfer News Live راتب رونالدو مع النصر سنويًّا وشهريًّا وأسبوعيًّا، حيث سيتقاضى أيقونة المنتخب البرتغالي سنويًّا من أصفر الرياض 780 مليون ريال أي ما يُعادل 194 مليون يورو، وشهريًّا 65 مليون ريال، وأسبوعيًّا 15 مليون ريال، ومليوني ريال و100 ألف في اليوم الواحد، و87 ألفًا و500 ريال في الساعة الواحدة.

مشاركة رونالدو الأولى

وكان رونالدو انضم لـ النصر كصفقة انتقال حر قادمًا من نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، حيث رحل بعد فسخ العقد مع النادي بسبب هجومه ضد إدارة مانشستر يونايتد والمدرب الهولندي إريك تين هاج.

ومن المتوقع مشاركة النجم البرتغالي في أول مباراة له مع النصر أمام الطائي يوم الخميس المقبل.