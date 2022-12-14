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ضمن منافسات مونديال قطر 2022

ياسين بونو يقود المغرب لتحقيق الحلم الاستثنائي الليلة

2022-12-14 الساعة 4:26
ياسين بونو يقود المغرب لتحقيق الحلم الاستثنائي الليلة
المواطن - مروة نبيل

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يُقدم ياسين بونو مستوى مميزًا مع منتخب المغرب الأول لكرة القدم في نهائيات كأس العالم 2022، ليكون من أبرز حارس المرمى في البطولة.

تألق ياسين بونو

وبدأ ياسين بونو منافسات مونديال قطر 2022 بشكل مميز، حيث قاد المغرب لتجاوز مرحلة المجموعات في الصدارة، بعد التعادل سلبيًا مع كرواتيا، والفوز على بلجيكا بثنائية نظيفة، وكندا بهدفين مقابل هدف.

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ياسين بونو
بونو – المصدر @fifaworldcup_ar

وواصل بونو تألقه اللافت في الأدوار الإقصائية، حيث لعب دورًا بارزًا في تجاوز عقبة منتخب إسبانيا الأول لكرة القدم، بعدما حافظ على نظافة شباكه في الوقتين الأصلي والإضافي، وتصدى للهجمات في الوقت القاتل.

واستمر تألق ياسين بونو، حيث تصدى لركلات الترجيح، ليقود منتخب المغرب إلى تأهل تاريخي للدور ربع النهائي، كما ساهم في الفوز على البرتغال، في المباراة التي انتهت بفوز أسود الأطلس بهدف دون رد.

لاعبو المغرب مع ياسين بونو
لاعبو المغرب مع بونو – المصدر @fifaworldcup_ar

حلم التأهل

ويحلم بونو بمواصلة تألقه، وتكليل مجهوده بتحقيق حلم التأهل إلى نهائي كأس العالم 2022 في إنجاز غير مسبوق للمنتخبات العربية والإفريقية.

وتعول الجماهير كثيرًا على ياسين بونو في قيادة منتخب المغرب الأول لكرة القدم للتأهل إلى نهائي مونديال 2022 على حساب فرنسا، ومواجهة الأرجنتين بقيادة نجمه ليونيل ميسي.

ياسين بونو
جانب من احتفال اللاعبين مع بونو – المصدر @fifaworldcup_ar

أرقام استثنائية

وبات بونو أول حارس مرمى عربي وإفريقي ينجح في الحفاظ على نظافة شباكه لـ3 مباريات في تاريخ كأس العالم، ووصل إلى مباراته الدولية رقم 50 ضد البرتغال، كما نال جائزة رجل المباراة مرتين في مونديال 2022.

ياسين بونو
بونو – المصدر @EnMaroc

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