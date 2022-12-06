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بعد التأهل لربع نهائي المونديال

ياسين بونو يقود المغرب لكتابة التاريخ

2022-12-06 الساعة 9:32
ياسين بونو يقود المغرب لكتابة التاريخ
المواطن - مروة نبيل

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يُقدم حارس المرمى ياسين بونو مستوى مميزًا ضمن منافسات النسخة الحالية من كأس العالم 2022، ليكون من أبرز لاعبي منتخب المغرب الأول لكرة القدم.

المغرب لربع النهائي

وانتهت، قبل قليل، مباراة المغرب ضد إسبانيا ضمن منافسات الدور ثمن النهائي من كأس العالم 2022، بفوز أسود الأطلس بركلات الترجيح بنتيجة 3/1، والتأهل إلى الدور ربع النهائي، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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منتخب المغرب
لاعبو المغرب – المصدر @fifaworldcup_ar

تألق ياسين بونو

ولعب حارس فريق إشبيلية، بونو دورًا بارزًا في تأهل منتخب المغرب الأول لكرة القدم إلى الدور ربع النهائي من كأس العالم، حيث تألق بشكل لافت في الدقائق الأخيرة من المباراة أمام الهجوم الإسباني الضاغط.

ياسين بونو 1
بونو – المصدر @fifaworldcup_ar

وواصل ياسين بونو تألقه في ركلات الترجيح، ليقود المغرب إلى تأهل استثنائي، ويصبح أسود الأطلس أول منتخب عربي وإفريقي يصعد لهذا الدور في كأس العالم.

لاعبو المغرب مع ياسين بونو
لاعبو المغرب مع بونو – المصدر @fifaworldcup_ar

وأشاد حساب كأس العالم فيفا الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، بالتألق اللافت لحارس المرمى، ونشر صورًا من احتفال اللاعبين به، وعلق قائلًا: “سد مراكش.. جدار كازابلانكا.. حارس المغرب ياسين بونو”.

ياسين بونو
بونو – المصدر @fifaworldcup_ar

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