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قاد المغرب للتأهل لربع النهائي

ياسين بونو يُنافس على أفضل حارس بدور الـ16

2022-12-07 الساعة 6:17
ياسين بونو يُنافس على أفضل حارس بدور الـ16
المواطن - الرياض

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يُنافس حارس مرمى منتخب المغرب الأول لكرة القدم، ياسين بونو على لقب أفضل حارس ضمن منافسات دور الـ16 في كأس العالم 2022.

ياسين بونو يُنافس على الأفضل

وطرح حساب كأس العالم فيفا الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، استفتاء حول أفضل حارس مرمى في ثمن النهائي، ويُنافس بونو، الأرجنتيني مارتينيو، والكرواتي ليفاكوفيتش، بجانب اختيار حارس آخر.

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ياسين بونو 1
بونو – المصدر @fifaworldcup_ar

وتُشير نتيجة الاستفتاء بعد 3 ساعات من طرحه، على اكتساح ياسين بونو، حيث حصل على 88.5% من الأصوات، ونال مارتينيز 3.7%، وليفاكوفيتش 3.5%، وحارس آخر 4.3%.

ويُقدم ياسين بونو مستوى مميزًا ضمن منافسات النسخة الحالية من كأس العالم 2022، ولعب دورًا بارزًا في تأهل المغرب إلى ربع النهائي، بعد تألقه في ركلات الترجيح أمام منتخب إسبانيا الأول لكرة القدم.

ياسين بونو
جانب من احتفال اللاعبين مع بونو – المصدر @fifaworldcup_ar

نتائج ثمن النهائي

وجاءت نتائج مواجهات الدور ثمن النهائي من كأس العالم 2022، كالتالي؛ فوز هولندا على أمريكا بنتيجة 3/1، الأرجنتين على أستراليا بهدفين مقابل هدف، إنجلترا على السنغال بثلاثية دون رد، وفرنسا على بولندا بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وفازت البرازيل على كوريا الجنوبية بأربعة أهداف مقابل هدف، واكتسحت البرتغال منتخب سويسرا بنتيجة 6/1، فيما صعد منتخبا كرواتيا والمغرب بركلات الترجيح على حساب اليابان وإسبانيا.

منتخب المغرب
لاعبو المغرب – المصدر @fifaworldcup_ar

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