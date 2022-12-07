ياسين بونو يُنافس على أفضل حارس بدور الـ16

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يُنافس حارس مرمى منتخب المغرب الأول لكرة القدم، ياسين بونو على لقب أفضل حارس ضمن منافسات دور الـ16 في كأس العالم 2022.
وطرح حساب كأس العالم فيفا الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، استفتاء حول أفضل حارس مرمى في ثمن النهائي، ويُنافس بونو، الأرجنتيني مارتينيو، والكرواتي ليفاكوفيتش، بجانب اختيار حارس آخر.
وتُشير نتيجة الاستفتاء بعد 3 ساعات من طرحه، على اكتساح ياسين بونو، حيث حصل على 88.5% من الأصوات، ونال مارتينيز 3.7%، وليفاكوفيتش 3.5%، وحارس آخر 4.3%.
ويُقدم ياسين بونو مستوى مميزًا ضمن منافسات النسخة الحالية من كأس العالم 2022، ولعب دورًا بارزًا في تأهل المغرب إلى ربع النهائي، بعد تألقه في ركلات الترجيح أمام منتخب إسبانيا الأول لكرة القدم.
وجاءت نتائج مواجهات الدور ثمن النهائي من كأس العالم 2022، كالتالي؛ فوز هولندا على أمريكا بنتيجة 3/1، الأرجنتين على أستراليا بهدفين مقابل هدف، إنجلترا على السنغال بثلاثية دون رد، وفرنسا على بولندا بثلاثة أهداف مقابل هدف.
وفازت البرازيل على كوريا الجنوبية بأربعة أهداف مقابل هدف، واكتسحت البرتغال منتخب سويسرا بنتيجة 6/1، فيما صعد منتخبا كرواتيا والمغرب بركلات الترجيح على حساب اليابان وإسبانيا.