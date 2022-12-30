Icon

الأرصاد: استمرار الأمطار الرعدية مصحوبة بأتربة مثارة وزخات من البرد Icon جدة تحت المطر: تأخر رحلات وتعليق دراسة وأعلى كمية 44ملم Icon تعليق الدراسة الحضورية بجامعة جدة الجمعة والسبت Icon توقعات بحالة جوية من عدم الاستقرار بالسعودية حتى 7 يناير Icon مشاجرة بالسيوف داخل مستشفى بالكويت Icon النيابة: إلزام مواطن بإعادة 55 مليون ريال لجنايته على أنشطة السوق المالية Icon متعة وإثارة في مهرجان الرياض للألعاب و”المواطن” توثق بلقطات مميزة Icon نزاهة تباشر قضايا جنائية منها ضابطان وموظفون حصلوا على رشاوى بالآلاف Icon الثلوج تعانق جبال اللوز وتشكل وجهة سياحية لزواره Icon 4 حالات لصرف تعويض الدفعة الواحدة قبل بلوغ الستين Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
الرياضة
حصاد اليوم
مؤكدًا رحيله أثناء أزمة حمدالله

يحيى الشريف يُنهي الجدل: لم أستقل بسبب قضية كنو

2022-12-30 الساعة 12:51
يحيى الشريف يُنهي الجدل: لم أستقل بسبب قضية كنو
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

حسم رئيس غرفة منازعات كرة القدم سابقًا، يحيى الشريف الجدل الذي أُثير طوال الفترة الماضية بشأن استقالته من منصبه بسبب قضية نجم فريق الهلال، محمد كنو.

كنو وحمدالله ليسا سبب الاستقالة

وتحدث يحيى الشريف على هذا الأمر، قائلًا: “استقالتي من مركز التحكيم الرياضي هي الرابعة وليست الأولى، وهناك ممارسات قانونية معينة لا أقبلها، ولا أريد أن يرتبط اسمي بها”.

قد يهمّك أيضاً
Img

قطار يسير وسط السحاب في مشهد يحبس الأنفاس

Img

تعليق الدراسة الحضورية في جميع المدارس المسائية بمنطقة مكة

محمد كنو
كنو – المصدر @Alhilal_FC

وتابع خلال تصريحاته لبرنامج “برا 18″، عبر قناة SSC، قائلًا: “ربط استقالتي بقضية كنو غير صحيح، وقضية كنو ارتبط اسمي بها بقبول الطلب فقط وتفاصيل القضية لم أطلع إليها حتى هذه اللحظة”.

وواصل يحيى الشريف تصريحاته، قائلًا: “الاستقالة الأخيرة التي تقدمت بها، كانت في وقت قضية عبدالرزاق حمدالله، واستقالتي كانت بسبب ممارسات متراكمة وليست بسبب القضية.. بهدوء قررت الخروج”.

عبدالرزاق حمدالله
حمدالله – المصدر spl

يحيى الشريف يكشف التفاصيل

وأضاف يحيى الشريف: “خلال مدة عملي التي استمرت سنتين في هذا المنصب، كانت هناك 10 صلاحيات ممنوحة لي، لم يفعل منها إلا اختصاص واحد فقط.. وهو قبول أو رفض الطلبات”.

واستكمل حديثه، قائلًا: “اللجنة الأولمبية على علم بالتدخلات في عملي، وتواصلت مع مكتب رئيس اللجنة مرتين، من دون أن آخذ موعدًا للمقابلة.. وبموجب النظام الأساسي للمركز، ترفع السرية عن الأحكام بمجرد أن تصبح نهائية.. ومن أجل إغلاق باب التكهنات يجب اتخاذ هذه الخطوات”.

واختتم يحيى الشريف تصريحاته قائلًا: “القانون الرياضي عبارة عن علم وتخصص يدرس في الخارج، لكنه لا يوجد لدينا في الجامعات السعودية.. ولو عاد بي الزمن إلى 2020، لن أدخل مركز التحكيم الرياضي السعودي”.

رئيس غرفة فض المنازعات السابق يحيى الشريف
الشريف

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

تغريم آبل مليون يورو
تكنولوجيا

تغريم آبل مليون يورو

تكنولوجيا
تعادل صربيا ضد سويسرا في الشوط الأول
كأس العالم

تعادل صربيا ضد سويسرا في الشوط الأول

كأس العالم
ارتقاء تاريخي لـ النصيري.. أصحاب الطموح العالي...
حصاد اليوم

ارتقاء تاريخي لـ النصيري.. أصحاب الطموح العالي...

حصاد اليوم
ساعة وان بلس تتفوق على آبل وسامسونج
تكنولوجيا

ساعة وان بلس تتفوق على آبل وسامسونج

تكنولوجيا
السجن 20 عامًا لمتهم بخطف حاكمة ولاية...
العالم

السجن 20 عامًا لمتهم بخطف حاكمة ولاية...

العالم
أسعار النفط تتراجع بفعل صعود الدولار
السوق

أسعار النفط تتراجع بفعل صعود الدولار

السوق
سما بنت فيصل تترأس وفد المملكة في...
السعودية اليوم

سما بنت فيصل تترأس وفد المملكة في...

السعودية اليوم
القضاء البريطاني يثير الجدل بشأن مهاجري رواندا
العالم

القضاء البريطاني يثير الجدل بشأن مهاجري رواندا

العالم