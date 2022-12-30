يحيى الشريف يُنهي الجدل: لم أستقل بسبب قضية كنو

حسم رئيس غرفة منازعات كرة القدم سابقًا، يحيى الشريف الجدل الذي أُثير طوال الفترة الماضية بشأن استقالته من منصبه بسبب قضية نجم فريق الهلال، محمد كنو.

كنو وحمدالله ليسا سبب الاستقالة

وتحدث يحيى الشريف على هذا الأمر، قائلًا: “استقالتي من مركز التحكيم الرياضي هي الرابعة وليست الأولى، وهناك ممارسات قانونية معينة لا أقبلها، ولا أريد أن يرتبط اسمي بها”.

وتابع خلال تصريحاته لبرنامج “برا 18″، عبر قناة SSC، قائلًا: “ربط استقالتي بقضية كنو غير صحيح، وقضية كنو ارتبط اسمي بها بقبول الطلب فقط وتفاصيل القضية لم أطلع إليها حتى هذه اللحظة”.

وواصل يحيى الشريف تصريحاته، قائلًا: “الاستقالة الأخيرة التي تقدمت بها، كانت في وقت قضية عبدالرزاق حمدالله، واستقالتي كانت بسبب ممارسات متراكمة وليست بسبب القضية.. بهدوء قررت الخروج”.

يحيى الشريف يكشف التفاصيل

وأضاف يحيى الشريف: “خلال مدة عملي التي استمرت سنتين في هذا المنصب، كانت هناك 10 صلاحيات ممنوحة لي، لم يفعل منها إلا اختصاص واحد فقط.. وهو قبول أو رفض الطلبات”.

واستكمل حديثه، قائلًا: “اللجنة الأولمبية على علم بالتدخلات في عملي، وتواصلت مع مكتب رئيس اللجنة مرتين، من دون أن آخذ موعدًا للمقابلة.. وبموجب النظام الأساسي للمركز، ترفع السرية عن الأحكام بمجرد أن تصبح نهائية.. ومن أجل إغلاق باب التكهنات يجب اتخاذ هذه الخطوات”.

واختتم يحيى الشريف تصريحاته قائلًا: “القانون الرياضي عبارة عن علم وتخصص يدرس في الخارج، لكنه لا يوجد لدينا في الجامعات السعودية.. ولو عاد بي الزمن إلى 2020، لن أدخل مركز التحكيم الرياضي السعودي”.