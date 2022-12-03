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“يكون” العالمية توقع اتفاقيتين لإنشاء وتطوير منتجعات فاخرة

2022-12-03 الساعة 9:55
“يكون” العالمية توقع اتفاقيتين لإنشاء وتطوير منتجعات فاخرة
المواطن - الرياض

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وقعت شركة “يكون” العالمية للضيافة، اتفاقيتي تعاون لتأسيس وتطوير منتجعات ضيافة واسترخاء متكاملة بالتعاون مع أكبر العلامات التجارية العالمية.

وبهذه المناسبة، قال الأمير سعود بن عبدالعزيز بن فرحان آل سعود، رئيس مجلس إدارة شركة “يكون” العالمية للضيافة إن الاتفاقية الأولى بين شركة “يكون” العالمية للضيافة وشركة Palladium الإسبانية ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية ووزارة الاستثمار.

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وأضاف أن الاتفاقية الثانية بين شركة “يكون” العالمية وشركة Palladium الإسبانية لإنشاء وتطوير منتجعات في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية وتشييدها وإدارتها وتشغيلها، مشيرًا إلى أن هذه المنشآت تحت العلامات التجارية التابعة للشركة الإسبانية.

وأوضح الأمير سعود أن هذه الخطوة تأتي ضمن مشاريع تقوم بها شركة “يكون” للضيافة من بينها فندق Fauchon ضمن مشروع تطوير بوابة الدرعية وفندق NOBU في الرياض، وعدة مشاريع فندقية أخرى في المملكة.

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