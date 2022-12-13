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بعد فشل أكثر من مرة

يمكن إعادة شراء العلامة الزرقاء في تويتر الآن

2022-12-13 الساعة 1:19
يمكن إعادة شراء العلامة الزرقاء في تويتر الآن
المواطن - فريق التحرير

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تحاول منصة تويتر للتواصل الاجتماعي مرة أخرى إطلاق خدمتها المميزة العلامة الزرقاء، بعد شهر من فشل محاولة سابقة.

بلو تويتر

وأفادت تويتر أنها ستسمح للمستخدمين بشراء اشتراكات في خدمة بلو تويتر للحصول على علامة اختيار زرقاء والوصول إلى ميزات خاصة اعتبارًا من أمس الاثنين.

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وتم منح علامة الاختيار الزرقاء في الأصل للشركات والمشاهير والهيئات الحكومية والصحافيين الذين تم التحقق منهم بواسطة المنصة.

8 دولارات شهريًّا

وبعد أن اشترى إيلون ماسك المنصة مقابل 44 مليار دولار في أكتوبر الماضي، أطلق خدمة تمنح توثيقًا أزرق لأي شخص مقابل دفع 8 دولارات شهريًّا. ولكن تم إغراقها بحسابات محتالة، بما في ذلك تلك التي تنتحل شخصية ماسك وشركتي تيسلا وسبيس أكس، لذلك علقت “تويتر” الخدمة بعد أيام من إطلاقها.

وستكلف الخدمة المعاد إطلاقها 8 دولارات شهريًّا لمستخدمي الويب، و11 دولارًا شهريًّا لمستخدمي “آيفون”.

ويقول موقع تويتر: إن المشتركين بهذه الخدمة سيشاهدون إعلانات أقل، وسيكونون قادرين على نشر مقاطع مصورة أطول وإبراز تغريداتهم بشكل أفضل.

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