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بعد التأهل لنصف نهائي المونديال

يوسف النصيري: المستحيل ليس مغربيًا

2022-12-11 الساعة 12:05
يوسف النصيري: المستحيل ليس مغربيًا
المواطن - فريق التحرير

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أعرب نجم منتخب المغرب الأول لكرة القدم، يوسف النصيري عن سعادته بالتأهل التاريخي إلى نصف نهائي كأس العالم 2022.

تعليق يوسف النصيري

وكان يوسف النصيري قد نجح في تسجيل هدف برأسية مميزة في شباك البرتغال ضمن منافسات الدور ربع النهائي، ليرفع رصيده إلى 3 أهداف بالمونديال، ويتصدر قائمة مميزة، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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يوسف النصيري
النصيري – المصدر @fifaworldcup_ar

ونشر يوسف النصيري، صورًا لهدفه ضد البرتغال واحتفاله به، عبر حسابه على موقع “اسنتقرام”، وعلق قائلًا: “المستحيل ليس مغربيًا!!.. سنقاتل من أجلكم ومن أجل أحلامنا إلى آخر رمق! ديما المغرب”.

يوسف النصيري
لحظة تسجيل النصيري للهدف – المصدر @fifaworldcup_ar

المغرب في كأس العالم

ويستعد منتخب المغرب الأول لكرة القدم لمواجهة نظيره الفرنسي، مساء يوم الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من كأس العالم.

منتخب المغرب
جانب من احتفالات لاعبي المغرب – المصدر @fifaworldcup_ar

وكانت المغرب قد تصدرت مجموعتها بعد التعادل مع كرواتيا، والفوز على بلجيكا وكندا، قبل أن تُطيح بمنتخب إسبانيا الأول لكرة القدم من الدور ثمن النهائي بركلات الترجيح، ثم الفوز على البرتغال.

وأصبح منتخب المغرب الأول لكرة القدم، أول منتخب عربي وإفريقي ينجح في التأهل إلى المربع الذهبي، حيث توقفت المشاركات السابقة لمنتخبات القارة السمراء عند الدور ربع النهائي.

منتخب المغرب
جانب من احتفالات لاعبي المغرب – المصدر @fifaworldcup_ar

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