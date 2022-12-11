يوسف النصيري: المستحيل ليس مغربيًا

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أعرب نجم منتخب المغرب الأول لكرة القدم، يوسف النصيري عن سعادته بالتأهل التاريخي إلى نصف نهائي كأس العالم 2022.
وكان يوسف النصيري قد نجح في تسجيل هدف برأسية مميزة في شباك البرتغال ضمن منافسات الدور ربع النهائي، ليرفع رصيده إلى 3 أهداف بالمونديال، ويتصدر قائمة مميزة، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).
ونشر يوسف النصيري، صورًا لهدفه ضد البرتغال واحتفاله به، عبر حسابه على موقع “اسنتقرام”، وعلق قائلًا: “المستحيل ليس مغربيًا!!.. سنقاتل من أجلكم ومن أجل أحلامنا إلى آخر رمق! ديما المغرب”.
ويستعد منتخب المغرب الأول لكرة القدم لمواجهة نظيره الفرنسي، مساء يوم الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من كأس العالم.
وكانت المغرب قد تصدرت مجموعتها بعد التعادل مع كرواتيا، والفوز على بلجيكا وكندا، قبل أن تُطيح بمنتخب إسبانيا الأول لكرة القدم من الدور ثمن النهائي بركلات الترجيح، ثم الفوز على البرتغال.
وأصبح منتخب المغرب الأول لكرة القدم، أول منتخب عربي وإفريقي ينجح في التأهل إلى المربع الذهبي، حيث توقفت المشاركات السابقة لمنتخبات القارة السمراء عند الدور ربع النهائي.