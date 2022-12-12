يوسف النصيري يستعيد بريقه في مونديال 2022

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خطف يوسف النصيري الأنظار مع منتخب المغرب الأول لكرة القدم ضمن منافسات كأس العالم 2022، ولعب دورًا بارزًا في تأهله إلى نصف النهائي.
وفرض يوسف النصيري نفسه بقوة ليكون من أبرز نجوم المغرب، ليرد على المشككين في قدراته، ومطالبات البعض باستبعاده من القائمة النهائية؛ لتراجع مستواه قبل انطلاق كأس العالم 2022.
وحفر النصيري اسمه في سجلات كأس العالم، حيث تألق في نسخة 2018؛ وأحرز هدفًا، وخطف الأنظار بالنسخة الحالية، وهز الشباك مرتين، ليتصدر قائمة هدافي العرب بالمونديال مع سامي الجابر وسالم الدوسري والتونسي وهبي الخزري.
ويستعد يوسف النصيري للمشاركة مع منتخب المغرب الأول لكرة القدم ضد فرنسا على استاد البيت، مساء يوم الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من مونديال قطر 2022، ويأمل هز الشباك والانفراد بصدارة الهدافين العرب.
وجاء تألق يوسف النصيري بعد معاناته مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي إشبيلية الإسباني الموسم الرياضي الحالي، حيث تعرض لضغط جماهيري كبير لتراجع النتائج، ليفقد مكانه في التشكيلة الأساسية.
ويطمح النصيري في مواصلة تألقه مع منتخب المغرب الأول لكرة القدم، لتوجيه رسالة إلى جماهير إشبيلية بأنه يملك إمكانيات كبير يجب الاستفادة بها، من أجل العودة إلى المشاركة كأساسي.