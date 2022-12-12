يوسف خميس: أؤيد قدوم رونالدو إلى النصر

أكد نجم النصر السابق، يوسف خميس أنه يؤيد انتقال قائد منتخب البرتغال، كريستيانو رونالدو إلى صفوف العالمي خلال الميركاتو الشتوي، مشيدًا في الوقت ذاته بتألق ليونيل ميسي مع الأرجنتين.

إشادة بتألق ميسي

وعلق يوسف خميس، قائلًا: “منتخب الأرجنتين، هو عبارة عن ميسي، هذه المرحلة مشابهة لمرحلة مارادونا مع التانغو، الحمل كله على ليونيل.. إنه نجم خارق فوق العادة”.

وتابع نجم النصر السابق: “كريستيانو رونالدو انتهى، ونهايته كانت سيئة جدًا بفقدان فرصة الفوز بكأس العالم، وعدم تقديم المستوى المأمول كنجم كبير في آخر مسيرته الرياضية”.

وأضاف خميس، خلال تصريحاته لبرنامج “المنتصف” عبر قناة “الإخبارية”: “كريستيانو هداف فقط، لكن ميسي يتفوق عليه في خصائص كثيرة كونه هدافاً وصانع أهداف، وقائداً للفريق داخل الملعب”.

انضمام رونالدو للنصر

وعن انتقال النجم البرتغالي للأصفر، قال خميس: “أنا مؤيد لقدوم رونالدو لصفوف النصر، فهما كان يظل كريستيانو مفيداً فنيًا داخل الملعب وستكون هناك مكاسب كبيرة من جميع النواحي للنصر وللاعبين وللدوري السعودي”.

وكان نادي مانشستر يونايتد قد فسخ تعاقده مع رونالدو بالتراضي، بعد الأزمات الأخيرة بين الطرفين، وارتبط اسمه بالانتقال إلى النصر في صفقة ستجعله الأعلى أجرًا في العالم، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).