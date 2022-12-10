10 آلاف ريال لبيع حجز السيارة في السوق السوداء!

وظائف لدى أمانة الحدود الشمالية عبر جدارات تسجيل 28 حالة إصابة جديدة بكورونا وتعافي 41 230 وظيفة في الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني زوار البوليفارد يحتفلون باليوم الوطني البحريني إنقاذ مخالف يمني سقط في منطقة جبلية بجازان لقطات لمعرض أنا عربية بعدسة “المواطن” بأكبر تشكيلة للأزياء الفحوصات الطبية الأولية للتوأم السيامي النيجيري جيدة المها العربي في محمية نيوم لأول مرة منذ قرن السعودية أولاً.. الرياض تُذّكر الجميع بأنها لم ولن تكون تابعة لأحد توقعات لطقس نهاية الأسبوع: اكشتوا نهارًا للكبار والأطفال
كشفت قناة الإخبارية، عن وجود سوق سوداء لبيع حجوزات السيارات؛ وذلك بسبب وجود نقص في تصنيع السيارات الجديدة.
فيديو | "سوق سوداء" لبيع مواعيد حجوزات السيارات في الوكالات بمبالغ تتجاوز 10 آلاف ريال#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/7d0mwJf4mP
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 23, 2022
وأوضحت القناة أن السوق السوداء قائمة على بيع حجوزات السيارات في الوكالات بمبالغ قد تتجاوز 10 آلاف ريال، فضلًا عن بيع السيارات بأسعار أعلى من قيمتها الأصلية.
ولفتت القناة إلى أن ذلك يشمل إقرارًا خطيًّا من مالك الحجز، يتضمن تنازلًا عن الحجز إلى شخص آخر، كما يتضمن ذلك شراء السيارة من مالكها الأول قبل خروجها من الوكالة أو من مستودعها.