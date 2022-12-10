10 آلاف ريال لبيع حجز السيارة في السوق السوداء!

كشفت قناة الإخبارية، عن وجود سوق سوداء لبيع حجوزات السيارات؛ وذلك بسبب وجود نقص في تصنيع السيارات الجديدة.

10 آلاف ريال

وأوضحت القناة أن السوق السوداء قائمة على بيع حجوزات السيارات في الوكالات بمبالغ قد تتجاوز 10 آلاف ريال، فضلًا عن بيع السيارات بأسعار أعلى من قيمتها الأصلية.

إقرار

ولفتت القناة إلى أن ذلك يشمل إقرارًا خطيًّا من مالك الحجز، يتضمن تنازلًا عن الحجز إلى شخص آخر، كما يتضمن ذلك شراء السيارة من مالكها الأول قبل خروجها من الوكالة أو من مستودعها.