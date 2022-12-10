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10 أيام على غلق أبواب منطقة المربع

2022-12-08 الساعة 8:53
10 أيام على غلق أبواب منطقة المربع
المواطن - فريق التحرير

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أعلن موسم الرياض 2022، موعد غلق منطقة المربع أبوابها.

وقال موسم الرياض في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم الخميس: 10 أيام وتغلق منطقة المربع أبوابها، احجز الآن واستمتع بأجوائها.

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منطقة المربع

منطقة المربع هي في وسط الرياض وواحدة من 14 منطقة ترفيهية ضمن الموسم هذا العام.

تقدم المنطقة تجربة غنيةً تعكس تنوعًا كبيرًا لثقافات الطهي حول العالم، وهي تجربة نبعت من فكرة اجتماع أكثر من 7 وجهات عالمية للمذاق في مكانٍ واحد، إضافةً إلى رحلة التنقل بين كل تلك الوجهات، التي تمنح الزوار تجربةً راقية ما بين الموسيقى الحيّة في الخلفية والمسارات المضاءة ليلًا، وإطارات الأعمال الفنية للمتحف الوطني السعودي.

وتضم كل منطقة في المربع تجربةً متكاملة لثقافة مطعم يحظى بإقبالٍ عالمي، حيث يوجد الطهاة العالميون والمسارح الموسيقية، وتتنوع تلك المطاعم ما بين المطاعم النباتية الشهيرة، ومطاعم المأكولات البحرية التي تزور المملكة لأول مرة.

موسم الرياض

يتميز موسم الرياض 2022 بتمكينه الزوار من الاستمتاع بتجربة ركوب الغواصات، والتنقل بالتلفريك، والتنقل بين مناطق مختلفة حول العالم عبر القوارب، كما يقدم لشركائه فرصًا اقتصادية ضخمة، عبر استقطاب الاستثمارات الأجنبية التي تعزز قوة قطاع الترفيه في المملكة، إضافة إلى توفير الوظائف في مختلف المجالات بتمكين الشركات المحلية ودعمها من خلال فرص استثمار متنوعة.

يضم موسم الرياض 15 منطقة ترفيهية متنوعة، تضم أكبر بحيرة صناعية على مستوى العالم، والتنقل بالتلفريك، ولاونجات تعانق السحاب، إضافة إلى سيرك دو سوليه العالمي، ومجموعة من الفعاليات الرياضية مثل WWE، وكأس موسم الرياض الذي يجمع فريق باريس سان جيرمان بنجوم الهلال والنصر، و65 يومًا من فعاليات الألعاب النارية، كما يحتوي على مجموعة كبيرة من المسرحيات السعودية والعربية، وعدد من الحفلات الغنائية، والمعارض المحلية والعالمية في مجالات الأنمي والعطور والألعاب، وفعاليات متنوعة للعائلات والأفراد والأطفال.

 

 

 

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