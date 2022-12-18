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في عدة مناطق خلال أسبوع

100 مخالف لنظام البيئة في قبضة الأمن

2022-12-18 الساعة 2:51
100 مخالف لنظام البيئة في قبضة الأمن
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت وزارة الداخلية عن ضبط 100 مخالف لنظام البيئة في عدد من مناطق المملكة، خلال أسبوع.

تفاصيل المخالفات

وحسب ما ذكرته الداخلية في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها بموقع “تويتر”، ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 9 مخالفين لاعتدائهم على البيئة باستغلال الرواسب دون ترخيص في منطقة مكة المكرمة.

كما ضبطت 13 مخالفًا لنظام البيئة لرعيهم 383 متنًا من الإبل في أماكن يمنع فيها الرعي في محمية الملك سلمان الملكية، ومحمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية.

وألقت القوات الخاصة للأمن البيئي القبض على 50 مخالفًا لنظام البيئة لنقلهم وبيعهم وتخزينهم حطبًا محليًا بحوزتهم أكثر من 956 مترًا مكعبًا من الحطب المحلي بمناطق الرياض ومكة المكرمة وعسير.

استخدام الحطب المحلي

وضبطت 18 مخالفًا لنظام البيئة لاستخدامهم حطبًا وفحمًا محليين في أنشطة تجارية وبحوزتهم أكثر من 25 مترًا مكعبًا من الحطب المحلي في مناطق مكة المكرمة والرياض وعسير.

فيما ألقت الجهات المختصة بالأمن العام القبض على 10 مخالفين لنظام البيئة، بحوزتهم حطب محلي معروض للبيع على متن 10 مركبات في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والقصيم والجوف والحدود الشمالية والشرقية وجازان.

وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين من الجهات المختصة.

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