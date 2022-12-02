100 مليون دولار لتطوير الرعاية الصحية بالسعودية بطرق مبتكرة

وقعت وزارة الاستثمار مذكرة تفاهم مع شركة Oracle، بهدف المساهمة في تحسين الرعاية الصحية في المملكة بطرق مبتكرة، من خلال تسريع وتيرة التطور التكنولوجي في القطاع الصحي، وتعزيز القدرات الرقمية للقطاع لتحويله إلى نظام رعاية متكامل.

وبحسب ما ذكرت وزارة الاستثمار على حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، فإن حجم الاتفاقية الإستراتيجية يبلغ من 80- 100 مليون دولار.

أهداف الاتفاقية

تطوير برنامج رقمي للرعاية الصحية في المملكة مع التركيز على خفض التكاليف وزيادة الجودة وتسهيل الحصول على الرعاية.

الاستفادة من قوة البيانات عبر سلسلة قيمة الرعاية الصحية التي ستخدم المنظومة الصحية والمواطن على حد سواء.

تنمية القوى العاملة ورأس المال البشري في برامج العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات ورعاية المرأة السعودية العاملة بمجال التقنية.