Icon

الحج والعمرة: 4 مسارات رئيسة للتطوع في خدمة ضيوف الرحمن Icon مشاهد خلابة لتدفق سيل وادي سمعة شمال قلوة Icon مكافحة المخدرات تعلن فتح التسجيل للوظائف العسكرية على رتبة جندي Icon  المملكة تحتاج إلى إنشاء كيان مستقل يخدم صناعة قوتها الناعمة Icon بدء إيداع الضمان الاجتماعي شاملًا دعم الحقيبة المدرسية Icon العيون تتجه إلى مباراة السعودية المصيرية أمام المكسيك Icon تعاون السعودية وكوريا الجنوبية الدفاعي ضربة لأمريكا  Icon المنتخب السعودي في مهمة الحسم لاستعادة الإنجاز الغائب منذ 28 عامًا Icon تقويم التعليم تُذكر بمواعيد اختبارات الرخص المهنية Icon لقطات لـ أمطار المدينة المنورة اليوم Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
بالتعاون مع شركة Oracle

100 مليون دولار لتطوير الرعاية الصحية بالسعودية بطرق مبتكرة

2022-12-02 الساعة 1:36
100 مليون دولار لتطوير الرعاية الصحية بالسعودية بطرق مبتكرة
المواطن - الرياض

مواضيع ذات علاقة

وقعت وزارة الاستثمار مذكرة تفاهم مع شركة Oracle، بهدف المساهمة في تحسين الرعاية الصحية في المملكة بطرق مبتكرة، من خلال تسريع وتيرة التطور التكنولوجي في القطاع الصحي، وتعزيز القدرات الرقمية للقطاع لتحويله إلى نظام رعاية متكامل.

وبحسب ما ذكرت وزارة الاستثمار على حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، فإن حجم الاتفاقية الإستراتيجية يبلغ من 80- 100 مليون دولار.

قد يهمّك أيضاً
Img

فشل انتخاب رئيس لبنان للمرة الثامنة

Img

أبل تهدد بحجب تويتر من متجرها

أهداف الاتفاقية

تطوير برنامج رقمي للرعاية الصحية في المملكة مع التركيز على خفض التكاليف وزيادة الجودة وتسهيل الحصول على الرعاية.

الاستفادة من قوة البيانات عبر سلسلة قيمة الرعاية الصحية التي ستخدم المنظومة الصحية والمواطن على حد سواء.

تنمية القوى العاملة ورأس المال البشري في برامج العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات ورعاية المرأة السعودية العاملة بمجال التقنية.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الفوز الثاني يُحفز الأخضر الأولمبي
آخر الاخبار

الفوز الثاني يُحفز الأخضر الأولمبي

آخر الاخبار
شاعر الراية يحقق أرقامًا قياسية
السعودية اليوم

شاعر الراية يحقق أرقامًا قياسية

السعودية اليوم
كاوست تطلق برنامجًا للدبلوم العالي لأول مرة
السعودية اليوم

كاوست تطلق برنامجًا للدبلوم العالي لأول مرة

السعودية اليوم
موعد ومكان مباريات اليوم بمونديال 2022
الرياضة

موعد ومكان مباريات اليوم بمونديال 2022

الرياضة
الجماهير السعودية : محمد العويس حطم أسطورة...
الرياضة

الجماهير السعودية : محمد العويس حطم أسطورة...

الرياضة
تمثال أنس جابر يثير الجدل في تونس
الرياضة

تمثال أنس جابر يثير الجدل في تونس

الرياضة
عرض لاستعارة صلاح من نادي درجة خامسة
الرياضة

عرض لاستعارة صلاح من نادي درجة خامسة

الرياضة
خيمي: الحيوية مهمة في نهائيات المونديال
كأس العالم

خيمي: الحيوية مهمة في نهائيات المونديال

كأس العالم