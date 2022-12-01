100 وظيفة لحملة الثانوية العامة في الرياض

بدء إيداع الضمان الاجتماعي شاملًا دعم الحقيبة المدرسية العيون تتجه إلى مباراة السعودية المصيرية أمام المكسيك تعاون السعودية وكوريا الجنوبية الدفاعي ضربة لأمريكا المنتخب السعودي في مهمة الحسم لاستعادة الإنجاز الغائب منذ 28 عامًا تقويم التعليم تُذكر بمواعيد اختبارات الرخص المهنية لقطات لـ أمطار المدينة المنورة اليوم التعليم تحدد موعد إجراء الاختبارات البديلة للطلاب والطالبات الغائبين بعذر دم سيول جدة توزع بين عدة قبائل.. لمن توجه أصابع الاتهام! مصطفى الفقي: الملك سلمان يعرف عن مصر أكثر مما أعرفه أنا فايننشال تايمز: الغرب يهدد صناعة النفط والسعودية تقوّمه
– منسق مبيعات (100 وظيفة).
الشروط:
1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
2- أن يحمل المتقدم شهادة الثانوية العامة.
3- أن تتوفر لديه وسيلة مواصلات خاصة بالمتقدم.
1- إجمالي الراتب: 4,523 ريالاً.
2- ساعات العمل: 8 ساعات من الساعة 7 ص حتى 4 م (فترة صباحية).
3- إجازة يومين ثابتة (الخميس – الجمعة).
4- تأمين طبي للموظف.
5- إجازة سنوية: 30 يوماً بعد إكمال السنة.
6- ترقيات بناءً على تقييم الأداء.
المهام الوظيفية:
– مُصفف بضائع لدي عملاء الشركة علي سبيل المثال لا الحصر (بندة – العثيم – كارفور – السدحان) وغيرهم من العملاء بحيث يقوم باستلام البضائع وعرضها علي رف العميل ومتابعة تواريخ الانتهاء للمنتجات والمنتجات القريبة انتهاء والتحقق من عدم وجود بضائع بمستودع العميل ولم يتم عمل عرضها.
– التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الخميس بتاريخ 1444/05/07هـ الموافق 2022/12/1
– تُرسل السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي (مع كتابة مسمى الوظيفة في عنوان البريد):
[email protected]