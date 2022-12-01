100 وظيفة لحملة الثانوية العامة في الرياض

أعلنت شركة تموين الشرق للتجارة 100 وظيفة لحملة الثانوية العامة بمدينة الرياض، واشترطت الشركة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

المسمى الوظيفي:

– منسق مبيعات (100 وظيفة).

الشروط:

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

2- أن يحمل المتقدم شهادة الثانوية العامة.

3- أن تتوفر لديه وسيلة مواصلات خاصة بالمتقدم.

المزايا والحقوق الوظيفية:

1- إجمالي الراتب: 4,523 ريالاً.

2- ساعات العمل: 8 ساعات من الساعة 7 ص حتى 4 م (فترة صباحية).

3- إجازة يومين ثابتة (الخميس – الجمعة).

4- تأمين طبي للموظف.

5- إجازة سنوية: 30 يوماً بعد إكمال السنة.

6- ترقيات بناءً على تقييم الأداء.

المهام الوظيفية:

– مُصفف بضائع لدي عملاء الشركة علي سبيل المثال لا الحصر (بندة – العثيم – كارفور – السدحان) وغيرهم من العملاء بحيث يقوم باستلام البضائع وعرضها علي رف العميل ومتابعة تواريخ الانتهاء للمنتجات والمنتجات القريبة انتهاء والتحقق من عدم وجود بضائع بمستودع العميل ولم يتم عمل عرضها.

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الخميس بتاريخ 1444/05/07هـ الموافق 2022/12/1

طريقة التقديم:

– تُرسل السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي (مع كتابة مسمى الوظيفة في عنوان البريد):

[email protected]