109 وظائف إدارية وهندسية وتقنية بالمركز الوطني للأرصاد

أعلن المركز الوطني للأرصاد عن توفر عدد من الوظائف (109 وظائف إدارية وهندسية وتقنية ومالية) لشغلها بالكفاءات الوطنية، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف:

– مدير إدارة الشراكات الاستراتيجية.

– مدير الشراكات الاستراتيجية.

– مدير قسم الجودة والمتابعة للمشاريع الأرصادية.

– مدير التميز التشغيلي.

– مدير التسويق وتطوير المنتج.

– مشرف مراقبة الجودة والمتابعة للمشاريع الأرصادية.

– محلل أعمال أرصادية.

– محلل أول التخطيط الاستراتيجي.

– محلل أول التميز التشغيلي.

– محلل التميز التشغيلي.

– مدير حساب مبيعات.

– مدير مشروع أرصاد.

– أخصائي مبيعات.

– كبير أخصائي تسويق.

– كبير أخصائي قنوات التواصل الاجتماعي.

– أخصائي قنوات التواصل الاجتماعي.

– أخصائي تسويق.

– مدير التسعيرات والعقود.

– كبير أخصائي التسعيرات والعقود.

– أخصائي التسعيرات والعقود.

– كبير ممثل خدمة عملاء.

– ممثل خدمة عملاء.

– منسق استراتيجية وتسويق.

– منسق تخطيط وتميز تشغيلي.

– أخصائي تقارير وأنظمة أرصادية.

– أخصائي إحصاء جودة توقعات الطقس.

– أخصائي خدمات مناخ.

– أخصائي نظم معلومات جغرافية.

– أخصائي ارصاد جوية.

– مصمم ارصادي لنشر المعلومات.

– محلل بيانات جودة توقعات الطقس.

– أخصائي وثائق ومحفوظات.

– مشرف وحدة التميز.

– مشرف وحدة التخطيط للطوارئ.

– مشرف غرفة الطوارئ المركزية.

– أخصائي امن سيراني.

– أخصائي استجابة حوادث للأمن السيبراني.

– أخصائي هوية الوصول والتحكم للأمن السيبراني.

– أخصائي إدارة مخاطر امن سيبراني.

– مدقق الالتزام والحوكمة للأمن السيبراني.

– أخصائي علاقات خارجية.

– أخصائي مشتريات.

– أخصائي عقود.

– أخصائي علاقات موردين.

– أخصائي بيانات وأرشفة.

– أخصائي مصروفات.

– أخصائي إيرادات.

– مشرف حسابات.

– أخصائي حسابات.

– أخصائي تقارير مالية.

– مشرف تخطيط ميزانية.

– أخصائي تخطيط ميزانية.

– أخصائي مراقبة المخزون.

– أخصائي شؤون قانونية.

– مشرف حوكمة والتزام.

– مشرف متابعة وإنجاز.

– مشرف استمرارية أعمال.

– أخصائي موارد بشرية.

– أخصائي تدريب وتطوير.

– أخصائي قياس الأداء الوظيفي.

– رئيس قسم التشغيل والتحقق من التوقعات.

– رئيس قسم الحوسبة عالية الأداء للنماذج العددية.

– مشرف نمذجة التوقعات الموسمية.

– مشرف التشغيل والتحقق من التوقعات.

– أخصائي نمذجة مناخية.

– أخصائي إدارة بيانات وجودة.

– أخصائي ارصاد مناخية.

– فني كهرباء.

– فني ميكانيكا.

– فني تكييف وتبريد.

– مهندس معماري.

– رسام اوتوكاد.

– مشرف المكتب السري لخدمات الأرصاد.

– أخصائي المكتب السري لخدمات الأرصاد.

– مدير صيانة أصول المرصد.

– متنبئ جوي.

– راصد جوي.

– مشرف بيانات الرصد عن بعد ورصد طبقات الأجواء العليا.

– مشرف صيانة أصول المرصد.

– متنبئ ظواهر جوية.

– مشرف عمليات معالجة البيانات.

– أخصائي رصد (بحري).

– أخصائي رصد بيانات الأجواء العليا.

– مشرف دقة وجودة البيانات الارصادية.

– أخصائي إحصاء رقمي.

– مشرف تصاريح.

– مشرف تراخيص.

– أخصائي تصاريح.

– أخصائي تراخيص.

– مشرف لوائح.

– مشرف صيانة أنظمة تقنية المعلومات.

– فني صيانة أنظمة تقنية المعلومات.

– فني تشغيل صيانة محطات الرصد المأهولة.

– فني صيانة أنظمة محطات الرصد الأوتوماتيكية.

– فني صيانة أنظمة محطات الرصد السطحي الآلي بالطارات.

– أخصائي بلاغات.

– مشرف قسم المعايرة.

– أخصائي بيانات أصول شبكة الرصد.

– أخصائي معايرة.

– أخصائي أبحاث للمركز الإقليمي للإنذار المبكر بالعواصف الغبارية.

– أخصائي تقرير للمركز الإقليمي للإنذار المبكر بالعواصف الغبارية.

– كبير خبراء التنبؤات الموسمية لمركز التغير المناخي الإقليمي. – خبير التنبؤات الموسمية لمركز التغير المناخي الإقليمي.

– كبير خبراء تغير المناخ لمركز التغير المناخي الإقليمي.

– خبير تغير المناخ لمركز التغير المناخي الإقليمي.

– خبير تحليل الأثر لمركز التغير المناخي الإقليمي.

– كبير خبراء تحليل الأثر لمركز التغير المناخي الإقليمي.

– مبرمج تغير مناخي لمركز التغير المناخي الإقليمي.

– محلل نظم أول لمركز التغير المناخي الإقليمي.

شروط التقديم:

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

2- أن يكون المتقدم متفرغاً.

3- اجتياز الاختبار والمقابلة الشخصية.

4- إرفاق الوثائق التالية إلكترونيًا في ملف واحد بصيغة (PDF):

أ‌. السيرة الذاتية.

ب‌. صورة المؤهل العلمي.

ت‌. صورة من الخبرات العملية.

ث‌. صورة الهوية الوطنية.

ج‌. صورة من الدورات التدريبية -إن وجدت-.

ح‌. شهادة بيان مدد وأجور مشترك “التأمينات الاجتماعية” -إن وجدت-.

خ‌. شهادة التصنيف المهني -إن وجدت-.

ملاحظة:

يحق للمركز استبعاد من لا تنطبق عليه الشروط، بالإضافة إلى إلغاء الوظيفة في حال عدم تقدم مرشح مناسب.

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي:

اضغط هنا