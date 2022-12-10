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109 وظائف إدارية وهندسية وتقنية بالمركز الوطني للأرصاد

2022-12-10 الساعة 1:02
109 وظائف إدارية وهندسية وتقنية بالمركز الوطني للأرصاد
المواطن - فريق التحرير

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أعلن المركز الوطني للأرصاد عن توفر عدد من الوظائف (109 وظائف إدارية وهندسية وتقنية ومالية) لشغلها بالكفاءات الوطنية، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف:

– مدير إدارة الشراكات الاستراتيجية.
– مدير الشراكات الاستراتيجية.
– مدير قسم الجودة والمتابعة للمشاريع الأرصادية.
– مدير التميز التشغيلي.
– مدير التسويق وتطوير المنتج.
– مشرف مراقبة الجودة والمتابعة للمشاريع الأرصادية.
– محلل أعمال أرصادية.
– محلل أول التخطيط الاستراتيجي.
– محلل أول التميز التشغيلي.
– محلل التميز التشغيلي.
– مدير حساب مبيعات.
– مدير مشروع أرصاد.
– أخصائي مبيعات.
– كبير أخصائي تسويق.
– كبير أخصائي قنوات التواصل الاجتماعي.
– أخصائي قنوات التواصل الاجتماعي.
– أخصائي تسويق.
– مدير التسعيرات والعقود.
– كبير أخصائي التسعيرات والعقود.
– أخصائي التسعيرات والعقود.
– كبير ممثل خدمة عملاء.
– ممثل خدمة عملاء.
– منسق استراتيجية وتسويق.
– منسق تخطيط وتميز تشغيلي.
– أخصائي تقارير وأنظمة أرصادية.
– أخصائي إحصاء جودة توقعات الطقس.
– أخصائي خدمات مناخ.
– أخصائي نظم معلومات جغرافية.
– أخصائي ارصاد جوية.
– مصمم ارصادي لنشر المعلومات.
– محلل بيانات جودة توقعات الطقس.
– أخصائي وثائق ومحفوظات.
– مشرف وحدة التميز.
– مشرف وحدة التخطيط للطوارئ.
– مشرف غرفة الطوارئ المركزية.
– أخصائي امن سيراني.
– أخصائي استجابة حوادث للأمن السيبراني.
– أخصائي هوية الوصول والتحكم للأمن السيبراني.
– أخصائي إدارة مخاطر امن سيبراني.
– مدقق الالتزام والحوكمة للأمن السيبراني.
– أخصائي علاقات خارجية.
– أخصائي مشتريات.
– أخصائي عقود.
– أخصائي علاقات موردين.
– أخصائي بيانات وأرشفة.
– أخصائي مصروفات.
– أخصائي إيرادات.
– مشرف حسابات.
– أخصائي حسابات.
– أخصائي تقارير مالية.
– مشرف تخطيط ميزانية.
– أخصائي تخطيط ميزانية.
– أخصائي مراقبة المخزون.
– أخصائي شؤون قانونية.
– مشرف حوكمة والتزام.
– مشرف متابعة وإنجاز.
– مشرف استمرارية أعمال.
– أخصائي موارد بشرية.
– أخصائي تدريب وتطوير.
– أخصائي قياس الأداء الوظيفي.
– رئيس قسم التشغيل والتحقق من التوقعات.
– رئيس قسم الحوسبة عالية الأداء للنماذج العددية.
– مشرف نمذجة التوقعات الموسمية.
– مشرف التشغيل والتحقق من التوقعات.
– أخصائي نمذجة مناخية.
– أخصائي إدارة بيانات وجودة.
– أخصائي ارصاد مناخية.
– فني كهرباء.
– فني ميكانيكا.
– فني تكييف وتبريد.
– مهندس معماري.
– رسام اوتوكاد.
– مشرف المكتب السري لخدمات الأرصاد.
– أخصائي المكتب السري لخدمات الأرصاد.
– مدير صيانة أصول المرصد.
– متنبئ جوي.
– راصد جوي.
– مشرف بيانات الرصد عن بعد ورصد طبقات الأجواء العليا.
– مشرف صيانة أصول المرصد.
– متنبئ ظواهر جوية.
– مشرف عمليات معالجة البيانات.
– أخصائي رصد (بحري).
– أخصائي رصد بيانات الأجواء العليا.
– مشرف دقة وجودة البيانات الارصادية.
– أخصائي إحصاء رقمي.
– مشرف تصاريح.
– مشرف تراخيص.
– أخصائي تصاريح.
– أخصائي تراخيص.
– مشرف لوائح.
– مشرف صيانة أنظمة تقنية المعلومات.
– فني صيانة أنظمة تقنية المعلومات.
– فني تشغيل صيانة محطات الرصد المأهولة.
– فني صيانة أنظمة محطات الرصد الأوتوماتيكية.
– فني صيانة أنظمة محطات الرصد السطحي الآلي بالطارات.
– أخصائي بلاغات.
– مشرف قسم المعايرة.
– أخصائي بيانات أصول شبكة الرصد.
– أخصائي معايرة.
– أخصائي أبحاث للمركز الإقليمي للإنذار المبكر بالعواصف الغبارية.
– أخصائي تقرير للمركز الإقليمي للإنذار المبكر بالعواصف الغبارية.

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– خبير التنبؤات الموسمية لمركز التغير المناخي الإقليمي.

– كبير خبراء تغير المناخ لمركز التغير المناخي الإقليمي.
– خبير تغير المناخ لمركز التغير المناخي الإقليمي.
– خبير تحليل الأثر لمركز التغير المناخي الإقليمي.
– كبير خبراء تحليل الأثر لمركز التغير المناخي الإقليمي.
– مبرمج تغير مناخي لمركز التغير المناخي الإقليمي.
– محلل نظم أول لمركز التغير المناخي الإقليمي.

شروط التقديم:

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
2- أن يكون المتقدم متفرغاً.
3- اجتياز الاختبار والمقابلة الشخصية.
4- إرفاق الوثائق التالية إلكترونيًا في ملف واحد بصيغة (PDF):
أ‌. السيرة الذاتية.
ب‌. صورة المؤهل العلمي.
ت‌. صورة من الخبرات العملية.
ث‌. صورة الهوية الوطنية.
ج‌. صورة من الدورات التدريبية -إن وجدت-.
ح‌. شهادة بيان مدد وأجور مشترك “التأمينات الاجتماعية” -إن وجدت-.
خ‌. شهادة التصنيف المهني -إن وجدت-.

ملاحظة:
يحق للمركز استبعاد من لا تنطبق عليه الشروط، بالإضافة إلى إلغاء الوظيفة في حال عدم تقدم مرشح مناسب.

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي:

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