11 قناة تنقل ودية النصر وألميريا

تترقب الجماهير مباراة النصر وألميريا الودية، في إطار استعدادات الفريقين لاستئناف المسابقات الرسمية خلال الفترة المقبلة.

القنوات الناقلة للمباراة

ومن المقرر أن يلعب النصر وألميريا، اليوم الجمعة عند الساعة 3:15 مساء بتوقيت السعودية، على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض.

وكشف حساب نادي ألميريا الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن القنوات الناقلة لمباراة النصر وألميريا الودية، وهي؛ mbc، شاهد، الرياضية، روتانا خليجية، أبو ظبي الرياضية ودبي الرياضية.

وسيتم نقل المباراة الودية عبر القنوات التالية، أيضًا، الشارقة الرياضية، البحرين الرياضية، sport الكويتية، HD العراقية الرياضية وقناة عمان الرياضية.

استعدادات النصر وألميريا

وكانت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر قد وصلت إلى الرياض بالأمس، بعد خوض معسكر خارجي في الإمارات، حيث يطمح في الظهور بشكل مميز خلال ودية ألميريا اليوم، وتصحيح الأخطاء قبل عودة دوري روشن السعودي.

ويسير الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بشكل مميز هذا الموسم، حيث يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 19 نقطة.

وفي السياق ذاته، وصلت بعثة الفريق الإسباني بالأمس إلى الرياض، حيث يأمل المدير الفني خوان فرانسيس روبي في التألق خلال مباراة النصر وألميريا اليوم، للاستعداد جيدًا للدوري الإسباني، حيث يحتل الفريق المركز الـ14.